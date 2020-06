六成半雪糕高糖 一支MAGNUM達每日攝取量36%

19款樣本屬「高糖」食物,當中糖含量最高為「MAGNUM」Magnum Classic - Frozen dessert with vanilla from Madagascar coated with milk chocolate及「XTC GELATO」朱古力意式雪糕,每100克含22.7克糖,兩者分別重79克和81克,食一份已達世衛建議4歲女童的每日攝入糖量約57%和59%,同時達到世衛建議成人每日攝入糖量約36%和37%。

非預先包裝分量較大

百味堂一杯7粒半方糖

由於部分非預先包裝樣本的分量較大,因此糖攝入量也相對較高。以單一份計算,含糖量最多是「百味堂」濟州抹茶黑朱古力牛奶雪糕,進食重246克的一杯已攝取36.9克糖(相當於近7粒半方糖),約佔世衛建議成人每日糖攝取量的74%,並超出世衛建議4歲女童每日糖攝取量約19%。

根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定,雪糕的蔗糖含量不得少於7.5%,否則不能稱為「雪糕 」,但NEW ZEALAND NATURAL Premium Ice Cream - Strawberry Surprise、MILK TOP北海道牛奶雪糕、 天仁茗茶Premium Green Tea Soft Ice Cream及Sweets House CHA CHA豪華版軟雪糕的蔗糖含量均不達標。

