KFC阿波羅雪糕菌超標 前者停售 麥當勞 CHA CHA雪糕驗出禁用防腐劑

KFC大腸菌群超1.8倍

消委會測試29款預先包裝及非預先包裝雪糕及冰凍甜點，發現葵涌葵芳邨商場售賣的非預先包裝「阿波羅」薄荷朱古力特級雪糕總含菌量為每克含5.8萬個細菌，而葵涌恒景商場的「KFC」特選牛乳朱古力曲奇新地每克含280個大腸菌群，分別超標16%及1.8倍。消委會稱超標顯示產品衛生欠理想，但不表示會引致食物中毒。《冰凍甜點規例》規定冰凍甜點的含菌量標準，違者可判罰款1萬元及監禁3個月。

「KFC」已即時被指令停售該款冰凍甜點，食安中心亦已向其負責人及員工提供食物安全及衛生教育，而食肆亦徹底清潔及消毒；「 阿波羅 」的生產商認為樣本總含菌量測試結果不準確，因產品出廠時測試結果符合標準，可能是樣本收集、運送及解凍時出問題。

家庭醫生林永和稱，總含菌量或大腸菌群含量的計算中，包括會致病和不致病的細菌，超標愈多，進食愈易不適，最常是導致肚痛、腹瀉、嘔吐等，或致急性腸胃炎，而長者和小童較易染病。

禁用山梨酸來自漿料 毒性低

消委會又發現，葵芳新都會廣場麥當勞的朱古力脆皮草莓新地（底層士多啤梨醬）及「Sweets House CHA CHA」豪華版軟雪糕有不准添加於以乳類和脂肪為主甜品的防腐劑山梨酸，分別每公斤含57及123毫克。消委會研究及試驗小組副主席雷永昌稱，兩款樣本皆有加入朱古力漿、士多啤梨漿等配料，屬合成食物，山梨酸可添加於該等配料中，山梨酸屬低毒性，一般不會損害健康。食環署食安中心稱，經評後確定兩款樣本山梨酸含量均無超出法例標準，由於兩款均屬合成食物，山梨酸可能來自其他配料。

麥當勞稱山梨酸來自士多啤梨糖漿，相關含量符合法例；Sweets House CHA CHA的代理商稱產品在生產過程中無添加防腐劑，檢出的防腐劑來自其中一款原材料，含量符合法例標準。

今次測試的20款預先包裝雪糕及冰凍甜點中，12款食物含添加劑，樂天的「Monaco Multi Vanilla Flavour Frozen Confection」含多達11種。

明報記者

（消委報告）