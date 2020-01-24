港聞

港聞二

KFC阿波羅雪糕菌超標 前者停售 麥當勞 CHA CHA雪糕驗出禁用防腐劑

【明報專訊】雪糕是炎夏消暑佳品，但消委會測試發現，「KFC」特選牛乳朱古力曲奇新地每克含280個大腸菌群，超標1.8倍，已即時被指令停售，而阿波羅Appolo一款薄荷朱古力特級雪糕總含菌量亦超標16%，反映產品衛生欠理想，有醫生稱小童或長者吃含菌超標的雪糕易致腸胃炎。另外，麥當勞的朱古力脆皮草莓新地及「Sweets House CHA CHA」的豪華版軟雪糕，被檢出山梨酸，為不准添加於以乳類和脂肪為主甜品的防腐劑。

KFC大腸菌群超1.8倍

消委會測試29款預先包裝及非預先包裝雪糕及冰凍甜點，發現葵涌葵芳邨商場售賣的非預先包裝「阿波羅」薄荷朱古力特級雪糕總含菌量為每克含5.8萬個細菌，而葵涌恒景商場的「KFC」特選牛乳朱古力曲奇新地每克含280個大腸菌群，分別超標16%及1.8倍。消委會稱超標顯示產品衛生欠理想，但不表示會引致食物中毒。《冰凍甜點規例》規定冰凍甜點的含菌量標準，違者可判罰款1萬元及監禁3個月。

「KFC」已即時被指令停售該款冰凍甜點，食安中心亦已向其負責人及員工提供食物安全及衛生教育，而食肆亦徹底清潔及消毒；「 阿波羅 」的生產商認為樣本總含菌量測試結果不準確，因產品出廠時測試結果符合標準，可能是樣本收集、運送及解凍時出問題。

家庭醫生林永和稱，總含菌量或大腸菌群含量的計算中，包括會致病和不致病的細菌，超標愈多，進食愈易不適，最常是導致肚痛、腹瀉、嘔吐等，或致急性腸胃炎，而長者和小童較易染病。

禁用山梨酸來自漿料 毒性低

消委會又發現，葵芳新都會廣場麥當勞的朱古力脆皮草莓新地（底層士多啤梨醬）及「Sweets House CHA CHA」豪華版軟雪糕有不准添加於以乳類和脂肪為主甜品的防腐劑山梨酸，分別每公斤含57及123毫克。消委會研究及試驗小組副主席雷永昌稱，兩款樣本皆有加入朱古力漿、士多啤梨漿等配料，屬合成食物，山梨酸可添加於該等配料中，山梨酸屬低毒性，一般不會損害健康。食環署食安中心稱，經評後確定兩款樣本山梨酸含量均無超出法例標準，由於兩款均屬合成食物，山梨酸可能來自其他配料。

麥當勞稱山梨酸來自士多啤梨糖漿，相關含量符合法例；Sweets House CHA CHA的代理商稱產品在生產過程中無添加防腐劑，檢出的防腐劑來自其中一款原材料，含量符合法例標準。

今次測試的20款預先包裝雪糕及冰凍甜點中，12款食物含添加劑，樂天的「Monaco Multi Vanilla Flavour Frozen Confection」含多達11種。

明報記者

（消委報告）

上 / 下一篇新聞

岳衣男拒捕罪成 官：反抗令自己傷頭
岳衣男拒捕罪成 官：反抗令自己傷頭
控方轉介區院 15泛民研提覆核
控方轉介區院 15泛民研提覆核
燈光師圖擲燃彈認罪 求情稱為發聲
燈光師圖擲燃彈認罪 求情稱為發聲
鄺星宇還押小欖
鄺星宇還押小欖
黑衫白絲悼梁凌杰 人龍綿延花海再現
黑衫白絲悼梁凌杰 人龍綿延花海再現
六成半雪糕高糖 一支MAGNUM達每日攝取量36%
六成半雪糕高糖 一支MAGNUM達每日攝取量36%
停車場閘機時間不準 最多差3分鐘
停車場閘機時間不準 最多差3分鐘
七成兒童泳具不符歐標準 全部含可能致癌物「萘」
七成兒童泳具不符歐標準 全部含可能致癌物「萘」
首輪保就業 國泰可樂大家樂申領 62%合資格僱主申請 料涵蓋130萬員工
首輪保就業 國泰可樂大家樂申領 62%合資格僱主申請 料涵蓋130萬員工
珠澳免檢疫擴至公商務 每日千額 議員：港健康碼未啟 受制配額檢測費
珠澳免檢疫擴至公商務 每日千額 議員：港健康碼未啟 受制配額檢測費
祿泉樓排隊交樣本
祿泉樓排隊交樣本
公私門診協作 年內或擴至慢性骨科
公私門診協作 年內或擴至慢性骨科
旅局谷本地遊 學者指難補訪客消費 首5月外地客跌88％ 去年日均消費額7億
旅局谷本地遊 學者指難補訪客消費 首5月外地客跌88％ 去年日均消費額7億
迪士尼周四重開 入場須網上預約
迪士尼周四重開 入場須網上預約
科學館重開 親子近百人入場
科學館重開 親子近百人入場
伙日團隊研究 採光學圖譜技術 中大助繪精準貓基因圖
伙日團隊研究 採光學圖譜技術 中大助繪精準貓基因圖
專欄：網上生意的形與神 ／文：章濤
專欄：網上生意的形與神 ／文：章濤
延長產假薪酬補貼 上限擬增至8萬元
延長產假薪酬補貼 上限擬增至8萬元
擬修例准電動滑板車行單車徑
擬修例准電動滑板車行單車徑
理大AI系統助診斷新冠肺炎
理大AI系統助診斷新冠肺炎
李嘉誠百佳做例 劍橋護老院創辦人否認知情 塞肛翁死因研訊 稱「社署好鍾意我哋」
李嘉誠百佳做例 劍橋護老院創辦人否認知情 塞肛翁死因研訊 稱「社署好鍾意我哋」
的士泊路邊 七旬司機猝死
的士泊路邊 七旬司機猝死
假學歷考入海關 25歲青年判社服令
假學歷考入海關 25歲青年判社服令
噴壺當探熱槍 侍應酒精射男童眼
噴壺當探熱槍 侍應酒精射男童眼
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】李梓敬 鄧家彪 顏汶羽 選前曝光？建制1個記招3子主持
【Emily】李梓敬 鄧家彪 顏汶羽 選前曝光？建制1個記招3子主持
【Emily】體藝界混戰？白鴿賴文輝：陳偉豪唔選
【Emily】體藝界混戰？白鴿賴文輝：陳偉豪唔選
【Emily】煤氣捐富臨糉 朱凱廸問派唔派好
【Emily】煤氣捐富臨糉 朱凱廸問派唔派好
【Emily】熱愛基本法咩人唱？ 曾國衞唔知
【Emily】熱愛基本法咩人唱？ 曾國衞唔知
【Emily】3官執位 梁悅賢任司法機構政務長
【Emily】3官執位 梁悅賢任司法機構政務長
【Emily】區議員幫街坊填表 袁嘉蔚提囚友可拎1萬
【Emily】區議員幫街坊填表 袁嘉蔚提囚友可拎1萬