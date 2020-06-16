黑衫白絲悼梁凌杰 人龍綿延花海再現

人龍延至纜車站 有人排2.5小時

傍晚6時許，數百人聚集太古廣場外一帶，連接金鐘廊的天橋亦聚滿黑衣人，悼念者不時大叫「香港獨立，唯一出路」、「616維園見」等口號。數十警在商場外截查數名市民，其間指示聚集人群離開。晚上近7時半，獻花人龍龍尾延伸數百米到山頂纜車站附近，估計有數千人排隊，至晚上近11時仍有人排隊獻花，花束堆積如山。至11時許，警方以揚聲器警告廣場外聚集人群離開，並以大光燈及敲盾驅趕記者及市民。

E（化名）是梁凌杰多年好友，昨晚到場悼念時仍不禁飲泣，需由朋友安慰。E說心情至今仍未平復，「即使話可以代他走下去，但他的生命始終是停了在此」。E稱沒直接接觸過梁的家人，但亦從朋友口中得知梁的家人一直爭取死因研訊不果，「政府一直沒有給他和其他香港人一個公道」。

好友飲泣：政府一直沒給公道

55歲的李先生由7時排隊到9時半才完成獻花，他說看見長長人龍心情複雜，哽咽道：「開心見到大家未忘梁凌杰，但同時好心痛，因為年輕人不應該受這種苦。」他表示堅持獻花是想向政府抗議，「如果連悼念都要用限聚令打壓，是黑社會所為」。何太與丈夫帶着7歲兒子前來悼念，她說昨聽到梁父發布的錄音，感到「切膚之痛」，說子女出事，所有父母都會「希望出事的是自己」，但梁父在錄音末段仍不忘鼓勵香港人，認為「我們更加不可以放棄」。屯門、天水圍等多區亦有悼念活動，氣氛和平。

（反修例風暴）