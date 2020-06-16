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燈光師圖擲燃彈認罪 求情稱為發聲

【明報專訊】23歲舞台燈光師去年10月在將軍澳手持汽油彈，企圖點燃投擲之際遭休班警制服，被捕後一直還押。其母親患癌，今年5月病重，他獲准保釋到院探病，母親6天後病逝。燈光師昨在區域法院承認在公眾地方管有攻擊性武器及有意圖而企圖縱火兩罪，親撰求情信說「面對社會不公，社運和家庭的選擇亦令本人相當困擾」。法官聽畢求情，將被告還押至6月24日判刑。

還押獲保釋探病 6天後病母離世

辯方求情表示，被告姚少康是為家中獨子，自小夢想當足球員，曾是U-12香港代表隊，惟父親因工傷失去工作能力，母親患肺癌，使他中六畢業後立即投身社會，成為家中經濟支柱。辯方續稱，被告還押後，其母病情開始惡化，雖然被告今年5月獲保釋，但其母在他保釋後6天即離世。

庭上讀出被告親撰的求情信，透露「自從反修例運動發生，衝突事件時有發生，面對社會不公，公義不能彰顯的時候，我和身邊的人都迫不得已要發聲，社運和家庭的選擇亦令本人相當困擾」。被告又在信中反省，「明白暴力並不能解決問題，反而增加了雙方的矛盾和衝突，令矛盾加深」。

辯方強調，被告從未意圖傷害他人生命，在事件中沒有造成任何實際損害，被捕後更直接認罪，雖無法合理化被告的暴力行為，仍望法庭輕判。

【案件編號：DCCC57/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕企圖縱火 在公眾地方管有攻擊性武器罪 汽油彈 將軍澳 反修例運動

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