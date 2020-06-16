燈光師圖擲燃彈認罪 求情稱為發聲

還押獲保釋探病 6天後病母離世

辯方求情表示，被告姚少康是為家中獨子，自小夢想當足球員，曾是U-12香港代表隊，惟父親因工傷失去工作能力，母親患肺癌，使他中六畢業後立即投身社會，成為家中經濟支柱。辯方續稱，被告還押後，其母病情開始惡化，雖然被告今年5月獲保釋，但其母在他保釋後6天即離世。

庭上讀出被告親撰的求情信，透露「自從反修例運動發生，衝突事件時有發生，面對社會不公，公義不能彰顯的時候，我和身邊的人都迫不得已要發聲，社運和家庭的選擇亦令本人相當困擾」。被告又在信中反省，「明白暴力並不能解決問題，反而增加了雙方的矛盾和衝突，令矛盾加深」。

辯方強調，被告從未意圖傷害他人生命，在事件中沒有造成任何實際損害，被捕後更直接認罪，雖無法合理化被告的暴力行為，仍望法庭輕判。

【案件編號：DCCC57/20】

（反修例風暴）