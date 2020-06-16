控方轉介區院 15泛民研提覆核

控方：律政司長有權決定

代表被告吳文遠的資深大律師夏博義指出，控方將案件轉介區院並不合理，要求案件押後4星期，讓控方妥善解釋轉介原因，亦不排除司法覆核控方轉介的決定；其餘被告亦一概採用夏博義的建議。

控方表示反對，稱律政司長有權決定案件在哪一級別法院審理，當控方決定將案件轉介更高級別法院時，裁判官只可批准。控方強調，律政司考慮被告人數、證人人數、案件嚴重性及複雜性後，才作出相關決定。

裁判官羅德泉批准案件押後，以待辯方決定是否就控方轉介的決定提司法覆核，若辯方確實提司法覆核，法庭將聽取雙方陳辭，以處理是否暫緩案件直至司法覆核有結果。

15名被告包括：黎智英（72歲）、李卓人（63歲）、吳靄儀（72歲）、梁國雄（64歲）、何秀蘭（65歲）、何俊仁（68歲）、梁耀忠（66歲）、李柱銘（81歲）、區諾軒（32歲）、陳皓桓（24歲）、楊森（72歲）、吳文遠（43歲）、單仲偕（59歲）和蔡耀昌（52歲）及黃浩銘（31歲）。他們獲准繼續保釋外出候訊。

【案件編號：WKCC957、1264-1266/20】

（反修例風暴）