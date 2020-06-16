岳衣男拒捕罪成 官：反抗令自己傷頭

官指孔武有力屢勸不聽還押

被裁定拒捕罪成的被告陳以晉（19歲），為香港專業教育學院（IVE）高級文憑學生，還押至6月30日，連同之前承認的兩罪一併判刑，其間索取背景及勞教報告。

裁判官香淑嫻裁決時表示，4名控方證人均誠實可靠，雖然當中有「些少出入」，但在電光火石之間以及身處的角度，各人看到不同情况實在可以理解。裁判官續說，被告明知襲警後，被多名警員追捕仍逃走，「一日未上手銬，被告仍會伺機逃走」，警員莫淯麟當時用警棍打被告的大髀，「實屬合理」，而被告醫療報告亦稱其大髀位置只有紅腫。

裁判官續稱，被告當時「頑強反抗」，在緊急情况下，警方面對「孔武有力、屢勸不聽」的被告，沒有時間「循循善誘地向被告解釋警方每一個舉動背後的意念」，被告於「頑強反抗下令自己頭破血流」；此外，被告在警方嘗試上手銬時，雙手仍十指緊扣，裁定拒捕罪名成立。

腦有水囊 傷勢稍偏或危害生命

辯方求情時呈上多封求情信，包括由被告母親、中學校長及區議員等撰寫。被告亦自撰求情信，提到就讀社會服務科，有意為社會服務，事件後他不斷反思自己的衝動，明白暴力不能解決問題。辯方又透露被告腦內有先天水囊，其醫療報告顯示若其腦後傷勢位置偏一點，或會對其生命有威脅。

裁判官在裁決後稱，被告用武器襲擊警員，「唔止一次喎，仲要打咗5下，力度唔輕，棒都攣埋」，只是無證據顯示被告瞄準警員無防護裝備部分襲擊，「先至慶幸無造成更大傷害」；又向被告說「如果你年紀大啲，一般會判以較長期監禁」，但會索取相關報告再判刑。

3項控罪指稱，被告於2019年9月15日在北角七海商業中心外襲擊督察馬智聖，並管有一支伸縮鋁棒，以及抗拒正在執行職務的警員莫淯麟。

【案件編號：ESCC2146/19】

明報記者

（反修例風暴）

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