【Emily】民協正副主席戰九龍東西

有冇同基哥協調聯絡？ 何啟明：佢係新東選民

至於有冇同基哥協調聯絡過，何啟明第一句就話「基哥係新東選民」，話希望爭取最多選民支持，近期都係去不同地區擺站、拜訪地區人士，希望爭取最多支持。

足球比喻初選 何啟明話踢「左翼」

民協今次以「抗極權，反暴政，衛我城，香港人迎戰」為口號，施德來話面對中共只有團結抗爭，先可以爭取更大空間，所以之前有素人發起民主派當選後要否決《財政預算案》，逼政府回應五大訴求嘅共同綱領，民協都有簽署。驚唔驚被DQ？施德來話如果民協都被DQ，相信成個選舉制度，中共根本不容民主派參與，佢哋有「Plan B」，但暫時唔透露。

施德來又話，民主派只有團結先可以對抗極權，最重要係服從初選結果。佢又話九東喺民建聯柯創盛、工聯會何啟明都唔參選下，估計民主派可以「坐三望四」。