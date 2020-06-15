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2020年6月15日星期一
港聞二
本報上月報道揭發 地署稱「訓練工人」無證據違契 南豐銅芯罩工人受薪 聘書無提訓練
本報上月查詢違地契 工人同日接離職通知
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8000外傭料將來港 僱傭公會促港府安排檢疫地點
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工聯會批保就業離地 促設9000元失業津貼
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【明報專訊】（請看附圖）
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