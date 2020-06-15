加強回收廚餘 津貼屋苑購智能回收桶

環保署數字顯示，2018年每日棄置堆填區的廚餘約3565公噸，佔整體都市固體廢物棄置量31.2%，每日回收量約74公噸（約2%），未能用盡小蠔灣廚餘廠每日最高200公噸處理量。

黃錦星接受訪問稱，小蠔灣廚餘廠已預留空間，讓有回收廚餘經驗的屋苑優先參與，政府會資助這些屋苑購買智能回收桶，以鼓勵更多住戶參與；另政府亦會支付運輸成本。他透露，初步已有數十個屋苑有意將廚餘運到小蠔灣廚餘廠。

各區設街站 收不同廢料

黃又說，政府會加強地區網絡回收，整合「綠在區區」與社區回收站，建立全港回收網絡，設立定時定點街站甚至租用街角地舖，分佈全港18區，「無綠在區區的地區，亦可享用同等服務」。他說這些街站「唔止收廢膠，亦會收不同的（物料），點止三色咁簡單」，運作成本亦會由現時環保基金撥款改為政府恆常支出。

朱漢強促加快推廢膠回收

政府2018年宣布，為配合垃圾徵費，會提供額外恆常資源，加強支援推動減廢回收的配套，每年度不少於8億至10億元。但部分計劃被指進展緩慢，例如「中央收膠」先導計劃目前只涵蓋東區、觀塘及沙田，綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，政府應加快推行回收廢膠，否則或影響環保園今年下半年落成的塑膠廠運作。