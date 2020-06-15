加強回收廚餘 津貼屋苑購智能回收桶

【明報專訊】立法會垃圾徵費條例草案委員會委員上周就是否同意終止審議表達意願，結果12人同意、9人不同意，意味徵費計劃觸礁。環境局長黃錦星說政府會積極推動減廢，目前全港棄置廚餘量是各種廢物中最多，政府會撥出小蠔灣廚餘廠部分容量接收家居廚餘，料今年底可較大規模將廚餘轉廢為能；另環保署會整合「綠在區區」及社區回收站，擴大地區回收網絡，冀增廢膠回收率。
環保署數字顯示，2018年每日棄置堆填區的廚餘約3565公噸，佔整體都市固體廢物棄置量31.2%，每日回收量約74公噸（約2%），未能用盡小蠔灣廚餘廠每日最高200公噸處理量。
黃錦星接受訪問稱，小蠔灣廚餘廠已預留空間，讓有回收廚餘經驗的屋苑優先參與，政府會資助這些屋苑購買智能回收桶，以鼓勵更多住戶參與；另政府亦會支付運輸成本。他透露，初步已有數十個屋苑有意將廚餘運到小蠔灣廚餘廠。
各區設街站 收不同廢料
黃又說，政府會加強地區網絡回收，整合「綠在區區」與社區回收站，建立全港回收網絡，設立定時定點街站甚至租用街角地舖，分佈全港18區，「無綠在區區的地區，亦可享用同等服務」。他說這些街站「唔止收廢膠，亦會收不同的（物料），點止三色咁簡單」，運作成本亦會由現時環保基金撥款改為政府恆常支出。
朱漢強促加快推廢膠回收
政府2018年宣布，為配合垃圾徵費，會提供額外恆常資源，加強支援推動減廢回收的配套，每年度不少於8億至10億元。但部分計劃被指進展緩慢，例如「中央收膠」先導計劃目前只涵蓋東區、觀塘及沙田，綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，政府應加快推行回收廢膠，否則或影響環保園今年下半年落成的塑膠廠運作。