港聞

港聞二

環境局開200實習位 助業界培新血 抗疫基金撥款 盼同時紓緩失業

【明報專訊】新冠肺炎疫情下，本港失業率攀升至逾10年新高，政府早前宣布未來兩年開設3萬個短期職位，當中環境局上月推出綠色就業計劃，開設500個臨時職位，協助推動減廢和電動車普及化等。環境局長黃錦星透露，局方本周會「加碼」，加開200個實習生職位，政府將於防疫抗疫基金撥款2400萬元，津貼投身環保業的畢業生薪金，每人每月可獲津貼5610元，為期18個月，協助業界培訓新血，亦希望紓緩失業情况。

為期18月 每人每月津貼5610

環境局長黃錦星接受本報訪問表示，全球疫情緩和，不少國家在推動經濟復蘇同時，亦結合環保舉措，既推動經濟亦符合環保原則。港府構思新措施時，亦加入綠色元素，加強環保工作，除加開職位外，下半年亦陸續有新措施出台（見另稿），需額外人手配合。

黃錦星又提到，現時社會環境複雜，去年下半年反修例示威活動不斷，影響政府推動政策，「一個比較安穩的社會，令政策落實有正面作用」，期望市民正面理解「港區國安法」，可令社會回復安穩及暢順運作。

上月公布開500新職位 今加碼

環境局上月下旬公布「綠色就業計劃」，開設500個與環保範疇有關的臨時職位，涵蓋「電動車普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」3個工作範疇，職位包括環保項目統籌員、生態導賞員及清潔工人等，適合不同技能及學歷者申請。黃錦星說，政府檢視各政策範疇需多少額外人手，定出各類職位數目，例如需額外人手在屋苑推廣智能廚餘機，以及因應「綠在區區」加強服務亦要聘用額外人手等，不影響招聘恆常職位。

黃說，綠色就業計劃額外增聘200名應屆大學畢業生，主要參考工程師學會的工程畢業生培訓計劃，讓有志環保專業工作的畢業生入行，累積工作經驗，計劃涵蓋環保專業包括環評、減廢回收、綠色建築等。

稱業界支持計劃 料會續聘用

環境局本周會公布畢業生資助項目詳情，黃錦星說環保業界支持該項目，不但可製造就業機會，亦增培訓機會；他又形容計劃為業界度身訂做，局方會聯同環保專業團體合作，最快6月底接受申請，為期18個月，令畢業生有培訓機會，預期經濟復蘇時企業會繼續聘請相關員工。

政府早前在防疫抗疫基金撥款60億元，開設3萬個臨時職位，涵蓋公營及私營機構單位，當中聘用逾1萬名公務員，另外1萬多個職位會由政府與私營公司合作。

另外，黃稱局方早前推出洗衣業抗疫資助計劃，為洗衣業界提供一筆過資助，由1萬至15萬元不等，申請者須承諾3個月內聘請的65歲或以上員工人數不減。該計劃5月底接受申請，上周五截止，當局收到逾千申請，業界最快本周內收到支票。

明報記者 馬耀森

上 / 下一篇新聞

本報上月報道揭發 地署稱「訓練工人」無證據違契 南豐銅芯罩工人受薪 聘書無提訓練
本報上月報道揭發 地署稱「訓練工人」無證據違契 南豐銅芯罩工人受薪 聘書無提訓練
本報上月查詢違地契 工人同日接離職通知
本報上月查詢違地契 工人同日接離職通知
本報委託檢測：銅芯罩99.9%抗菌 不反映洗60次效果
本報委託檢測：銅芯罩99.9%抗菌 不反映洗60次效果
8000外傭料將來港 僱傭公會促港府安排檢疫地點
8000外傭料將來港 僱傭公會促港府安排檢疫地點
6工人連支架20米高處墮下 壓4同事 焚化爐工作台倒塌10傷
6工人連支架20米高處墮下 壓4同事 焚化爐工作台倒塌10傷
業界：金屬棚近年多用 須專業人士繪則監工
業界：金屬棚近年多用 須專業人士繪則監工
梁凌杰去世一年 父籲年輕人勿與政權硬碰
梁凌杰去世一年 父籲年輕人勿與政權硬碰
水門雞店東遭4煞伏擊 懸50萬緝兇
水門雞店東遭4煞伏擊 懸50萬緝兇
鄺星宇控傷人藏毒藥今提堂
鄺星宇控傷人藏毒藥今提堂
今年租金檢討料須逆市加租 委員批數據滯後 房會研減免 公屋加租變凍租
今年租金檢討料須逆市加租 委員批數據滯後 房會研減免 公屋加租變凍租
逾2萬公屋戶獲租援 按月增5% 較SARS時高
逾2萬公屋戶獲租援 按月增5% 較SARS時高
中大研究：風暴襲港空氣差 高空北風吹來污物
中大研究：風暴襲港空氣差 高空北風吹來污物
去年131宗山泥傾瀉減逾半 黃偉綸：零風險近乎不可能
去年131宗山泥傾瀉減逾半 黃偉綸：零風險近乎不可能
一號波滑浪 39歲女下長沙遇溺亡
一號波滑浪 39歲女下長沙遇溺亡
陳肇始：或放寬限聚及粵港澳往來 袁國勇：不應兩者齊鬆綁 許樹昌：可增檢測制衡風險
陳肇始：或放寬限聚及粵港澳往來 袁國勇：不應兩者齊鬆綁 許樹昌：可增檢測制衡風險
工聯會批保就業離地 促設9000元失業津貼
工聯會批保就業離地 促設9000元失業津貼
接20萬電話 疫情熱線勸服發燒者入院
接20萬電話 疫情熱線勸服發燒者入院
加強回收廚餘 津貼屋苑購智能回收桶
加強回收廚餘 津貼屋苑購智能回收桶
陳智遠：大型活動恢復後 海園難續受歡迎
陳智遠：大型活動恢復後 海園難續受歡迎
律師研發Chatbot 自製文件預約證婚
律師研發Chatbot 自製文件預約證婚
Handy Hands助選民查功能組別登記資格
Handy Hands助選民查功能組別登記資格
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民協正副主席戰九龍東西
【Emily】民協正副主席戰九龍東西
【Emily】工盟3人擬戰勞工界 拼輸仍要發聲
【Emily】工盟3人擬戰勞工界 拼輸仍要發聲
【Emily】葉太舌戰德國之聲主持 外交部公署形容「堅決回擊」
【Emily】葉太舌戰德國之聲主持 外交部公署形容「堅決回擊」
【Emily】數碼電視援助 明年7月截止
【Emily】數碼電視援助 明年7月截止
【Emily】驚街坊唔識 鄧家彪戴繡名口罩
【Emily】驚街坊唔識 鄧家彪戴繡名口罩