環境局開200實習位 助業界培新血 抗疫基金撥款 盼同時紓緩失業

為期18月 每人每月津貼5610

環境局長黃錦星接受本報訪問表示，全球疫情緩和，不少國家在推動經濟復蘇同時，亦結合環保舉措，既推動經濟亦符合環保原則。港府構思新措施時，亦加入綠色元素，加強環保工作，除加開職位外，下半年亦陸續有新措施出台（見另稿），需額外人手配合。

黃錦星又提到，現時社會環境複雜，去年下半年反修例示威活動不斷，影響政府推動政策，「一個比較安穩的社會，令政策落實有正面作用」，期望市民正面理解「港區國安法」，可令社會回復安穩及暢順運作。

上月公布開500新職位 今加碼

環境局上月下旬公布「綠色就業計劃」，開設500個與環保範疇有關的臨時職位，涵蓋「電動車普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」3個工作範疇，職位包括環保項目統籌員、生態導賞員及清潔工人等，適合不同技能及學歷者申請。黃錦星說，政府檢視各政策範疇需多少額外人手，定出各類職位數目，例如需額外人手在屋苑推廣智能廚餘機，以及因應「綠在區區」加強服務亦要聘用額外人手等，不影響招聘恆常職位。

黃說，綠色就業計劃額外增聘200名應屆大學畢業生，主要參考工程師學會的工程畢業生培訓計劃，讓有志環保專業工作的畢業生入行，累積工作經驗，計劃涵蓋環保專業包括環評、減廢回收、綠色建築等。

稱業界支持計劃 料會續聘用

環境局本周會公布畢業生資助項目詳情，黃錦星說環保業界支持該項目，不但可製造就業機會，亦增培訓機會；他又形容計劃為業界度身訂做，局方會聯同環保專業團體合作，最快6月底接受申請，為期18個月，令畢業生有培訓機會，預期經濟復蘇時企業會繼續聘請相關員工。

政府早前在防疫抗疫基金撥款60億元，開設3萬個臨時職位，涵蓋公營及私營機構單位，當中聘用逾1萬名公務員，另外1萬多個職位會由政府與私營公司合作。

另外，黃稱局方早前推出洗衣業抗疫資助計劃，為洗衣業界提供一筆過資助，由1萬至15萬元不等，申請者須承諾3個月內聘請的65歲或以上員工人數不減。該計劃5月底接受申請，上周五截止，當局收到逾千申請，業界最快本周內收到支票。

明報記者 馬耀森