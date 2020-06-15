接20萬電話 疫情熱線勸服發燒者入院

高峰一日4000電話 曾7日始能處理求助

20萬個來電中，約2000個需後續追蹤。馮瑪莉表示，電話來自「五湖四海」，除一般港人、家居檢疫者，旅客或早前滯留武漢及日本的鑽石公主號港人亦會來電。負責接聽家居檢疫者來電的衛生署兼職護士伍曉彤分享，試過收到年輕女子來電，稱發燒至38℃且喉嚨痛及流鼻水，但不願去醫院，唯有安撫她，解釋及時送院的重要，才可說服她。

衛生署護士長謝漢宇說，熱線服務也因應不同情况應變，原只接受涉事者來電，但佛堂群組大部分是長者，不少人未能清晰提供資料，故容許長者家人來電，中心再致電長者確認。而在每日「430記者會」後，還有餐飲規制及限聚等措施實施後，尤其多人來電。他們要時刻緊貼預防措施及政策轉變，「有壓力的，會喘不過氣」。

查女同機確診者資料未果 母遷怒接線者

除衛生署醫護，部分牙醫因非緊急牙科一度暫停，自薦到中心幫忙，衛生署高級牙科醫生何慧美便是其中之一。她憶述有次收到一名母親來電，稱女兒從倫敦回港，同機有確診者，因此十分擔心，盼了解個案。但中心並未掌握詳情，該母親開始不耐煩，質問「你哋乜都唔知嘅！」何唯有說自己也是母親，主動記下該母親聯絡方法，其後再回覆，對方收到她回電時表現驚訝，亦有道謝，何也感到十分高興。

謝漢宇解釋，有些人來電會表示不滿，除要關注來電者心理狀况，更要不時提醒接線醫護，不要認為對方是針對自己。

馮瑪莉表示，兩個中心位於亞皆老街的衛生防護中心辦公室及西九龍政府合署的學生健康服務中心。前者1月22日啟用，24小時主要處理家居檢疫者查詢，約有110條線；後者3月23日啟用，有126條線，朝9晚6處理一般查詢。兩中心現有200至220名全職及兼職醫護接線。隨着學生健康服務逐步恢復，西九龍的中心需另覓地點。

（抗疫新階段）