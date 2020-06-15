陳肇始：或放寬限聚及粵港澳往來 袁國勇：不應兩者齊鬆綁 許樹昌：可增檢測制衡風險

陳：限聚視公共衛生 「打壓集會」毫無根據

陳肇始昨於網誌稱，港府所有防疫措施均以公共衛生和保護市民健康為原則，「絕無任何政治考慮」，早前有評論指限制群組聚集「政治打壓、針對政治集會」是毫無事實根據。若疫情穩定，不排除在許可情况下逐步放寬群組聚集限制，例如調節群組聚集人數的上限，或增加獲豁免的群組聚集，但無提及撤銷限聚令。

陳又說，在「粵港澳聯防聯控」基礎上，現似乎「較有條件」有限度放寬從廣東或澳門來港人流，首階段會優先考慮便利必要來往的人。

被問到本港有否條件放寬或撤銷限聚令，以及若港府計劃恢復粵港澳三地人流，兩者可否同步鬆綁，港大微生物學系講座教授袁國勇稱，原則上放寬控疫措施應逐項進行，不評論應先恢復人流還是放寬限聚。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若祿泉樓居民第二次病毒測試均呈陰性，相信居民帶病毒出社區的可能不大，可考慮將提高食肆聚集人數上限至12人，以及放寬戶外活動如籃球及足球等，「反正海洋公園已重開，下月亦舉辦書展，相信政府同意社區安全」。他又說，放寬限聚令與恢復人流無衝突，可透過增加社區病毒測試數目制衡風險，盡早找出個案以堵截傳播鏈。

許：倘祿泉樓測試呈陰 可放寬戶外活動

本港昨無新增本地確診個案。衛生防護中心前日在最新確診、33歲男患者的單位及大廈天台排氣管採集環境樣本，所有樣本呈陰性。據悉，男患者其中一名兄長前日再發燒送院，痰液及深喉唾液樣本均對病毒呈陰性。中心前日及昨日透過房屋署向祿泉樓居民派發樣本瓶以做第二次測試，中心強烈呼籲居民15至17日內交回，會對不交回的人強制檢測；另安排正檢疫的10及12單位居民做第二次測試。

明報記者

（抗疫新階段）