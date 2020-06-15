中大研究：風暴襲港空氣差 高空北風吹來污物

一般路邊監測站缺高空數據

激光雷達助全面監測

中大現時有兩套激光雷達監測系統，分別設於中大及天文台京士柏氣象站，實時監測大氣中懸浮粒子濃度及風向風速的立體分佈。

研究分析去年夏季本港天氣受熱帶氣旋影響的日子，發現有9日溫度達28.2℃或以上，逾半空氣監測站（包括一般及路邊）錄得PM2.5每立方米33.2微克或以上，超出世衛標準的25微克。

研究指環保署一般及路邊監測站，主要監測地面的空氣質素，但缺乏高空數據，未能掌握不同高度污染物分佈。中大設置激光雷達系統，透過監測垂直風向及風速，分析不同高度的微細懸浮粒子濃度變化，填補高空數據。

9風暴日PM2.5超標 下沉氣流污物積聚

結果發現，當熱帶氣旋靠近香港，其外圍下沉氣流會籠罩本港，令地面風勢減弱，致空氣污染物積聚，無法擴散。至於上空風勢較強，主要吹偏北風，故將內地污染物帶來香港，令污染物濃度上升。去年全年數據顯示，京士柏監測系統在空氣污染日子錄得離地1公里的風速，只及全年平均數51.7%，即愈貼近地面，風速愈弱。

研究顯示，去年9月30日，颱風米娜移至台灣東面，距離本港逾800公里，當日本港錄得平均29.9℃，一般與路邊監測站錄得PM2.5濃度分別為60.5微克及79.3微克，是9日之中最高，分別超出世衛標準1.4倍及2.17倍；當日全港16個空氣監測站，當中13個錄得空氣質素健康指數最高10+，其餘錄得10，健康風險同為嚴重。

中大地理與資源管理學系助理教授嚴鴻霖說，研究亦發現風向及風速與地形有關，京士柏北面為獅子山，監測系統錄得吹偏北風時會形成落山風，若大氣中充斥空氣污染物，就會隨風傳送至九龍半島地面，加劇空氣污染。

環保署申5500萬設激光雷達監測

事實上，環保署計劃在香港境內設置監測站，組成監測網絡。環保署稱當局正申請撥款5500萬元成立激光雷達網絡，監測大氣不同高度的臭氧、粒子及風速風向。構思中的網絡共有5個監測地點，確實地點仍評估中，有關撥款待立法會財務委員會審批。

明報記者 馬耀森