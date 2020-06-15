港聞

港聞二

中大研究：風暴襲港空氣差 高空北風吹來污物

【明報專訊】熱帶氣旋除為本港帶來狂風暴雨，外圍下沉氣流亦令本港天氣酷熱、空氣質素轉差。中大引入三維實時激光雷達監測系統，發現熱帶氣旋下沉氣流令本地風勢減弱，不利吹散污染物，但本港上空風速較高，有可能將內地污染物帶來本港，加劇污染。研究團隊認為，激光雷達系統有助全面監測及追蹤空氣污染物的移動路線，建議在珠三角不同地點設置並形成網絡，有助分析跨境污染成因。

一般路邊監測站缺高空數據

激光雷達助全面監測

中大現時有兩套激光雷達監測系統，分別設於中大及天文台京士柏氣象站，實時監測大氣中懸浮粒子濃度及風向風速的立體分佈。

研究分析去年夏季本港天氣受熱帶氣旋影響的日子，發現有9日溫度達28.2℃或以上，逾半空氣監測站（包括一般及路邊）錄得PM2.5每立方米33.2微克或以上，超出世衛標準的25微克。

研究指環保署一般及路邊監測站，主要監測地面的空氣質素，但缺乏高空數據，未能掌握不同高度污染物分佈。中大設置激光雷達系統，透過監測垂直風向及風速，分析不同高度的微細懸浮粒子濃度變化，填補高空數據。

9風暴日PM2.5超標 下沉氣流污物積聚

結果發現，當熱帶氣旋靠近香港，其外圍下沉氣流會籠罩本港，令地面風勢減弱，致空氣污染物積聚，無法擴散。至於上空風勢較強，主要吹偏北風，故將內地污染物帶來香港，令污染物濃度上升。去年全年數據顯示，京士柏監測系統在空氣污染日子錄得離地1公里的風速，只及全年平均數51.7%，即愈貼近地面，風速愈弱。

研究顯示，去年9月30日，颱風米娜移至台灣東面，距離本港逾800公里，當日本港錄得平均29.9℃，一般與路邊監測站錄得PM2.5濃度分別為60.5微克及79.3微克，是9日之中最高，分別超出世衛標準1.4倍及2.17倍；當日全港16個空氣監測站，當中13個錄得空氣質素健康指數最高10+，其餘錄得10，健康風險同為嚴重。

中大地理與資源管理學系助理教授嚴鴻霖說，研究亦發現風向及風速與地形有關，京士柏北面為獅子山，監測系統錄得吹偏北風時會形成落山風，若大氣中充斥空氣污染物，就會隨風傳送至九龍半島地面，加劇空氣污染。

環保署申5500萬設激光雷達監測

事實上，環保署計劃在香港境內設置監測站，組成監測網絡。環保署稱當局正申請撥款5500萬元成立激光雷達網絡，監測大氣不同高度的臭氧、粒子及風速風向。構思中的網絡共有5個監測地點，確實地點仍評估中，有關撥款待立法會財務委員會審批。

明報記者 馬耀森

相關字詞﹕空氣污染

上 / 下一篇新聞

本報上月報道揭發 地署稱「訓練工人」無證據違契 南豐銅芯罩工人受薪 聘書無提訓練
本報上月報道揭發 地署稱「訓練工人」無證據違契 南豐銅芯罩工人受薪 聘書無提訓練
本報上月查詢違地契 工人同日接離職通知
本報上月查詢違地契 工人同日接離職通知
本報委託檢測：銅芯罩99.9%抗菌 不反映洗60次效果
本報委託檢測：銅芯罩99.9%抗菌 不反映洗60次效果
8000外傭料將來港 僱傭公會促港府安排檢疫地點
8000外傭料將來港 僱傭公會促港府安排檢疫地點
6工人連支架20米高處墮下 壓4同事 焚化爐工作台倒塌10傷
6工人連支架20米高處墮下 壓4同事 焚化爐工作台倒塌10傷
業界：金屬棚近年多用 須專業人士繪則監工
業界：金屬棚近年多用 須專業人士繪則監工
梁凌杰去世一年 父籲年輕人勿與政權硬碰
梁凌杰去世一年 父籲年輕人勿與政權硬碰
水門雞店東遭4煞伏擊 懸50萬緝兇
水門雞店東遭4煞伏擊 懸50萬緝兇
鄺星宇控傷人藏毒藥今提堂
鄺星宇控傷人藏毒藥今提堂
今年租金檢討料須逆市加租 委員批數據滯後 房會研減免 公屋加租變凍租
今年租金檢討料須逆市加租 委員批數據滯後 房會研減免 公屋加租變凍租
逾2萬公屋戶獲租援 按月增5% 較SARS時高
逾2萬公屋戶獲租援 按月增5% 較SARS時高
去年131宗山泥傾瀉減逾半 黃偉綸：零風險近乎不可能
去年131宗山泥傾瀉減逾半 黃偉綸：零風險近乎不可能
一號波滑浪 39歲女下長沙遇溺亡
一號波滑浪 39歲女下長沙遇溺亡
陳肇始：或放寬限聚及粵港澳往來 袁國勇：不應兩者齊鬆綁 許樹昌：可增檢測制衡風險
陳肇始：或放寬限聚及粵港澳往來 袁國勇：不應兩者齊鬆綁 許樹昌：可增檢測制衡風險
工聯會批保就業離地 促設9000元失業津貼
工聯會批保就業離地 促設9000元失業津貼
接20萬電話 疫情熱線勸服發燒者入院
接20萬電話 疫情熱線勸服發燒者入院
環境局開200實習位 助業界培新血 抗疫基金撥款 盼同時紓緩失業
環境局開200實習位 助業界培新血 抗疫基金撥款 盼同時紓緩失業
加強回收廚餘 津貼屋苑購智能回收桶
加強回收廚餘 津貼屋苑購智能回收桶
陳智遠：大型活動恢復後 海園難續受歡迎
陳智遠：大型活動恢復後 海園難續受歡迎
律師研發Chatbot 自製文件預約證婚
律師研發Chatbot 自製文件預約證婚
Handy Hands助選民查功能組別登記資格
Handy Hands助選民查功能組別登記資格
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民協正副主席戰九龍東西
【Emily】民協正副主席戰九龍東西
【Emily】工盟3人擬戰勞工界 拼輸仍要發聲
【Emily】工盟3人擬戰勞工界 拼輸仍要發聲
【Emily】葉太舌戰德國之聲主持 外交部公署形容「堅決回擊」
【Emily】葉太舌戰德國之聲主持 外交部公署形容「堅決回擊」
【Emily】數碼電視援助 明年7月截止
【Emily】數碼電視援助 明年7月截止
【Emily】驚街坊唔識 鄧家彪戴繡名口罩
【Emily】驚街坊唔識 鄧家彪戴繡名口罩