逾2萬公屋戶獲租援 按月增5% 較SARS時高

疫下基層困難 2月起申租援住戶增

現時房委會設有租金援助計劃，以協助有經濟困難的公屋租戶繳交租金，視乎申請人收入水平可獲減25%或50%租金。房委會數字顯示，自今年2月開始，每月申領租援的住戶數目呈上升趨勢，最新截至5月有20,090個租援戶，包括19,103戶獲減50%租金，以及987戶獲減25%租金；較4月19,184個租援戶增加近5%，佔整體80萬個公屋租戶約2.5%。翻查資料，2003年SARS時全港約有63萬個公屋租戶，當時約1.2萬個租援戶，佔整體租戶約2%。

房協轄下有20個出租屋邨共3.2萬多個單位，房協發言人稱，自去年6月至今年5月期間，每月獲租金援助的住戶維持500多宗，會繼續留意情况，為有需要租戶提供支援。

房委會2月欠租率2.74% 疫前0.72%

疫情下公屋租戶欠租亦有所上升。房委會數字顯示，今年2月及3月欠租率分別達2.74%及2.02%，涉及欠租金額4538萬元及3343萬元，而疫情前的1月欠租率為0.72%，涉及欠租金額為1191萬元。至於房協方面，今年2至5月欠租比率約2%，涉及租金總額約每月140萬元。