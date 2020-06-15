今年租金檢討料須逆市加租 委員批數據滯後 房會研減免 公屋加租變凍租

租戶入息中位數上升 按機制須加租

公屋租金調整機制於2007年獲立法會通過，2008年1月起實施。按機制規定，房委會每兩年須檢討公屋租金，包括委託統計處進行「公屋住戶入息抽樣統計調查」，以計算住戶在兩年每月平均收入，並按有關變動調整，若加租則以10%為上限。

或引用《房屋條例》17條免租 研額外寬免

至於今年檢討會以2017年和2019年的公屋住戶平均收入變幅為調整基礎。根據統計處數據，2017年第4季與2019年第4季公屋住戶入息中位數分別為2.16萬及2.28萬元，兩者變幅為5.5%，意味今年極大機率「逆市加租」，但具體加幅仍有待統計處公布公屋住戶平均收入數據。

消息人士稱，受《房屋條例》規限，房委會須檢討租金，但當局正考慮紓緩方案，包括引用《房屋條例》第17條「租金的減免」條款：「可按其認為適合的期間，全部或部分減免根據任何租契須繳付的任何租金」，認為加租後再減免收取有關加幅的租金，變相達凍租效果；又或一如以往加租後再寬免「抵消」加幅。據了解，當局亦會因應住戶經濟困難，研究推出額外免租措施，但需視乎房委會財政負擔等因素。

房委會去年12月推出「長者寬敞戶全免租金調遷試驗計劃」時，亦曾引用《房屋條例》第17條作為全免租金的法律基礎。

孫明揚：按機制調整紓緩租戶應分開處理

事實上，公屋租戶今年已有2個月不用繳交租金。去年8月政府因應經濟下行，宣布為房委會及房協租戶代繳一個月租金，並已在今年1月實施；政府於2月公布紓困措施，當中包括為公屋租戶再代繳一個月租金，現未定落實時間。

當年有份訂定機制的前房屋及規劃地政局長孫明揚回覆本報稱，按機制調整租金與紓解租戶經濟困難是兩回事，應分開處理，但須按機制調整，再考慮體恤措施。他說，疫情屬非正常情况，不認為現有機制有缺陷，若房委會認為機制有問題，可考慮未來檢討，「而不是有機制卻不跟機制做」。

黃遠輝質疑無權凍租

房委會資助房屋小組主席黃遠輝認為，訂立租金檢討機制是希望排除人為因素或酌情權，無論加或減租均需按機制決定，質疑目前房委會是否有權「凍租」。

房委會委員尹兆堅說，今次疫情反映機制按兩年前入息數據調整屬嚴重滯後，長遠房委會須修例調整機制；另一委員招國偉稱，過去房委會並沒按機制凍租的做法，擔心開一個較壞先例，有可能引起司法覆核，認為按機制檢討後再免租兩個月較可行。

明報記者