梁凌杰去世一年 父籲年輕人勿與政權硬碰

梁父的錄音說，為人父母看着年輕人感到心痛及擔心，「不希望更多年輕人好似杰仔一樣，為這個無希望的政權受傷」。梁父說過去一年過得不易，「每一日我們都嘗試找安穩、平靜生活」，形容現在總算安好，以及接受兒子的離開。

冀有死因研訊 稱政權阻撓

錄音中梁父提到希望能有死因研訊，「知道杰仔當天有沒有得到應有協助」，但「面對政權百般阻撓」，又稱現時「可講說話的空間十分有限」，已將事情交由律師處理。

民陣8人今獻花

「是否悼念港人自選」

民陣早前宣布，今晚秘書處成員一行8人到太古廣場外悼念梁凌杰。副召集人陳皓桓表示，他們會於9時開始悼念獻花。至於會否呼籲市民參與，陳認為是港人的選擇，但希望大家可穿黑衣、戴白絲帶表達心意。

早前支聯會常委在6月4日當晚進入維園悼念後被控煽惑非法集結，有份被起訴的陳皓桓不擔心被加控，「你加多我十條罪我都會照做」。他說今晚若有不少市民在太古廣場外悼念，民陣未有協調安排，但認為市民可到任何地方悼念，「為何不可以到太古廣場？」

（反修例風暴）