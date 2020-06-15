業界：金屬棚近年多用 須專業人士繪則監工

較竹棚穩定 或可查是否牢固超負荷

香港地盤雜項人員工會主席周聯僑指出，近年業內多以金屬棚架施工，穩定度較竹棚高，但亦有意外危機。

周聯僑說，金屬棚架須由工程師繪畫圖則，再由工人按施工圖搭建，其間須有專業人士在場監工，事後再列明可負重量，工人使用前亦需上「安全課」，了解工作的安全守則。周聯僑說，如非有穩固工作台，工人在高空工作期間必須要佩戴安全帶。

就是次焚化爐金屬工作台倒塌的意外，周聯僑說難以評估工作台倒塌的原因，認為可循照工作台搭建是否牢固、事發時工作台上有否超出可負荷重量方向調查。另外，焚化爐長期高溫，地台承托力亦會減弱。

翻查資料，本港過去亦曾發生室內工作台倒塌的傷亡事故。2009年9月，6名清潔工人於環球貿易廣場（ICC）工作期間，層板疑負荷過重斷裂，造成「層層疊」崩潰效應，壓毁下層工作台，6人飛墮20層樓，被埋在兩層樓高的泥頭內，身受重傷死亡。