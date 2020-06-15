6工人連支架20米高處墮下 壓4同事 焚化爐工作台倒塌10傷

勞處促維修商一月內交報告

環保署表示，10名受傷工人由營運商的維修合約承建商聘用，已要求中心營運者一個月內遞交報告，供署方跟進調查。環保署續稱，涉事金屬支架屬焚化爐維修工作的臨時結構，事件對中心結構無造成影響。勞工處表示，高度關該宗嚴重工作意外，事後已即時派員到場就意外原因展開調查，並已向有關承建商及該處所佔用人發出「暫時停工通知書」，至採取措施消除危害始可復工。

10名男傷者介乎22至61歲，分別頭、背、盆骨及下肢受傷，獲救後均清醒，分送至瑪嘉烈醫院、仁濟醫院及明愛醫院，經治理後一名傷者情况嚴重，其餘為穩定及已出院。

6人自行爬出 消防救出4人

現場為青衣路51號環保署化學廢物處理中心、維修中的焚化爐，昨早9時許，於20米高的工作台突然倒塌，6名工人連同支架及瓦礫墮下，4名位於下方的工人走避不及，遭支架、雜物及瓦礫等壓住。消防接報到場，6名工人自行爬出，另4名工人被困離地5至7米高位置。

消防處坍塌搜救專隊高級消防隊長林新迪指出，傷者被大量磚頭、金屬支架及工程工具壓住背部及四肢，搜救人員先利用重型金屬支架穩固已倒塌的工作台，確保不會進一步壓住傷者，再逐一救出傷者。他續說，現場燈光不足，搜救人員需利用大量手提照明工具協助救援，並出動生命探測器、360度搜索鏡頭及坍塌搜救犬。消防到場65分鐘後將最後一名傷者救出。消防派出15輛消防車、18輛救護車及坍塌搜救專隊到場處理。

爐內狹窄有倒塌危機 增救援難度

消防處署理消防區長洪德城表示，涉事焚化爐直徑4米、高25米，工作台約7層高，每層相隔兩米；事發時有12名工人在焚化爐內不同層工作台工作。洪說，由於現場有進一步倒塌危機，加上焚化爐內非常狹窄，增加救援難度。

根據環保署網頁，涉事化學廢物處理中心於1993年啟用，由衡力化學廢料處理有限公司承辦管理和營運工作。本報昨致電衡力查詢，惟未有人接聽。

明報記者