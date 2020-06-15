8000外傭料將來港 僱傭公會促港府安排檢疫地點

調查2000僱主 95%抗拒與檢疫者同住

僱傭公會上周透過屬下約百個外傭中介公司會員，向近2000名正等待外傭來港的僱主做問卷調查。調查顯示，85%受訪僱主稱家中沒獨立房間和洗手間供外傭檢疫期間使用，95%僱主則抗拒與接受檢疫的陌生人同住。公會亦引述勞工處稱，中介公司一向為外傭提供的暫住宿舍多由5至10人共用，不宜作檢疫地點。若外傭在僱主居所接受檢疫期間確診，公會憂慮僱主及其家人容易受感染。

縱然有酒店容許受檢疫者入住，但公會稱有僱主反映曾詢問4、5間酒店發現房間皆爆滿，難為外傭安排合適檢疫地方。公會又表示在酒店隔離14天需花約3000至5000元，部分僱主或難以負擔；若政府為外傭作檢疫安排，九成僱主願支付約1500至2000元隔離費用。

勞工及福利局長羅致光曾在3月表示，僱主應為外傭安排檢疫地點，中介公司亦有責任協助僱主，政府不應也不會提供檢疫處所，並表示若僱主未能為抵港外傭安排居所檢疫，外傭將被遣返原居地。有關僱主日後申請聘用外傭亦不獲批，中介公司也會因未符合規定而受懲處。

僱傭公會主席陳東風說，暫未聽聞出現遣返情况，現時多數中介公司安排外傭來港前，事先會確保僱主可提供檢疫地點才處理。

當局曾稱不提供檢疫處

公會：僱主願付費

公會促請政府為抵港外傭安排檢疫地點，並說所需費用、膳食可由僱主負責，他們稍後將約見相關政府部門表達意見。