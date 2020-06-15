港聞

港聞一

8000外傭料將來港 僱傭公會促港府安排檢疫地點

【明報專訊】疫情下外傭暫停來港，隨着疫情放緩，香港僱傭公會昨表示菲律賓、印尼即將逐步解封，料未來3個月約8000外傭來港，抵港後須接受14天隔離檢疫。公會稱不少僱主居所不宜作檢疫，促請政府為外傭安排統一檢疫地點，以減低新冠病毒傳播風險。

調查2000僱主 95%抗拒與檢疫者同住

僱傭公會上周透過屬下約百個外傭中介公司會員，向近2000名正等待外傭來港的僱主做問卷調查。調查顯示，85%受訪僱主稱家中沒獨立房間和洗手間供外傭檢疫期間使用，95%僱主則抗拒與接受檢疫的陌生人同住。公會亦引述勞工處稱，中介公司一向為外傭提供的暫住宿舍多由5至10人共用，不宜作檢疫地點。若外傭在僱主居所接受檢疫期間確診，公會憂慮僱主及其家人容易受感染。

縱然有酒店容許受檢疫者入住，但公會稱有僱主反映曾詢問4、5間酒店發現房間皆爆滿，難為外傭安排合適檢疫地方。公會又表示在酒店隔離14天需花約3000至5000元，部分僱主或難以負擔；若政府為外傭作檢疫安排，九成僱主願支付約1500至2000元隔離費用。

勞工及福利局長羅致光曾在3月表示，僱主應為外傭安排檢疫地點，中介公司亦有責任協助僱主，政府不應也不會提供檢疫處所，並表示若僱主未能為抵港外傭安排居所檢疫，外傭將被遣返原居地。有關僱主日後申請聘用外傭亦不獲批，中介公司也會因未符合規定而受懲處。

僱傭公會主席陳東風說，暫未聽聞出現遣返情况，現時多數中介公司安排外傭來港前，事先會確保僱主可提供檢疫地點才處理。

當局曾稱不提供檢疫處

公會：僱主願付費

公會促請政府為抵港外傭安排檢疫地點，並說所需費用、膳食可由僱主負責，他們稍後將約見相關政府部門表達意見。

相關字詞﹕外傭 新冠疫情 香港僱傭公會

上 / 下一篇新聞

本報上月報道揭發 地署稱「訓練工人」無證據違契 南豐銅芯罩工人受薪 聘書無提訓練
本報上月報道揭發 地署稱「訓練工人」無證據違契 南豐銅芯罩工人受薪 聘書無提訓練
本報上月查詢違地契 工人同日接離職通知
本報上月查詢違地契 工人同日接離職通知
本報委託檢測：銅芯罩99.9%抗菌 不反映洗60次效果
本報委託檢測：銅芯罩99.9%抗菌 不反映洗60次效果
6工人連支架20米高處墮下 壓4同事 焚化爐工作台倒塌10傷
6工人連支架20米高處墮下 壓4同事 焚化爐工作台倒塌10傷
業界：金屬棚近年多用 須專業人士繪則監工
業界：金屬棚近年多用 須專業人士繪則監工
梁凌杰去世一年 父籲年輕人勿與政權硬碰
梁凌杰去世一年 父籲年輕人勿與政權硬碰
水門雞店東遭4煞伏擊 懸50萬緝兇
水門雞店東遭4煞伏擊 懸50萬緝兇
鄺星宇控傷人藏毒藥今提堂
鄺星宇控傷人藏毒藥今提堂
今年租金檢討料須逆市加租 委員批數據滯後 房會研減免 公屋加租變凍租
今年租金檢討料須逆市加租 委員批數據滯後 房會研減免 公屋加租變凍租
逾2萬公屋戶獲租援 按月增5% 較SARS時高
逾2萬公屋戶獲租援 按月增5% 較SARS時高
中大研究：風暴襲港空氣差 高空北風吹來污物
中大研究：風暴襲港空氣差 高空北風吹來污物
去年131宗山泥傾瀉減逾半 黃偉綸：零風險近乎不可能
去年131宗山泥傾瀉減逾半 黃偉綸：零風險近乎不可能
一號波滑浪 39歲女下長沙遇溺亡
一號波滑浪 39歲女下長沙遇溺亡
陳肇始：或放寬限聚及粵港澳往來 袁國勇：不應兩者齊鬆綁 許樹昌：可增檢測制衡風險
陳肇始：或放寬限聚及粵港澳往來 袁國勇：不應兩者齊鬆綁 許樹昌：可增檢測制衡風險
工聯會批保就業離地 促設9000元失業津貼
工聯會批保就業離地 促設9000元失業津貼
接20萬電話 疫情熱線勸服發燒者入院
接20萬電話 疫情熱線勸服發燒者入院
環境局開200實習位 助業界培新血 抗疫基金撥款 盼同時紓緩失業
環境局開200實習位 助業界培新血 抗疫基金撥款 盼同時紓緩失業
加強回收廚餘 津貼屋苑購智能回收桶
加強回收廚餘 津貼屋苑購智能回收桶
陳智遠：大型活動恢復後 海園難續受歡迎
陳智遠：大型活動恢復後 海園難續受歡迎
律師研發Chatbot 自製文件預約證婚
律師研發Chatbot 自製文件預約證婚
Handy Hands助選民查功能組別登記資格
Handy Hands助選民查功能組別登記資格
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民協正副主席戰九龍東西
【Emily】民協正副主席戰九龍東西
【Emily】工盟3人擬戰勞工界 拼輸仍要發聲
【Emily】工盟3人擬戰勞工界 拼輸仍要發聲
【Emily】葉太舌戰德國之聲主持 外交部公署形容「堅決回擊」
【Emily】葉太舌戰德國之聲主持 外交部公署形容「堅決回擊」
【Emily】數碼電視援助 明年7月截止
【Emily】數碼電視援助 明年7月截止
【Emily】驚街坊唔識 鄧家彪戴繡名口罩
【Emily】驚街坊唔識 鄧家彪戴繡名口罩