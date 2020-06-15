本報委託檢測：銅芯罩99.9%抗菌 不反映洗60次效果

驗大腸桿菌金黃葡萄球菌

根據官方公布，銅芯口罩有兩層含銅抗菌層，包括口罩外層及濾芯第二層。本報早前將多個全新的銅芯口罩交香港標準及檢定中心，以AATCC 100-2012標準對抗菌層做抗微生物效用檢測。該標準的測試方法，是將含抗菌處理的樣本剪裁成指定大小，將細菌懸液接種於樣本上，靜置24小時後再進行活菌培養計數，得出樣本靜置前後細菌數量變化，並計算出抗菌率。

檢定中心分別以大腸桿菌及金黃葡萄球菌檢測，結果顯示，銅芯口罩兩層抗菌層在24小時後的抗菌率均超過99.9%。不過，檢定中心強調，該標準可用作檢測未經清洗及清洗後的樣本，是次測試結果只反映全新的銅芯口罩抗菌能力，不能代表清洗後能維持同等抗菌能力，效果如何需再檢測。

官方：符ASTM F2100 Level 1認證

檢定中心：非布口罩檢測標準

銅芯口罩的登記網站列出官方3月時的抗菌測試報告，顯示口罩使用兩款布料抗菌能力至少達99%，報告同樣以清洗前的口罩做檢測。至於銅芯口罩以ASTM F2100標準檢測過濾效能的報告，網頁則詳列清洗前、經40次清洗後及60次清洗後的測試結果。本報曾向檢定中心查詢欲以ASTM F2100-2019標準檢測銅芯口罩，中心指出，ASTM F2100是檢測即棄外科口罩的標準，並非用以檢測布口罩。

專門生產抗菌醫護制服的生產商NanoFit，近期亦利用納米抗菌布料生產可重用口罩，該公司策劃總監連惠兒接受本報訪問時稱，ASTM F2100檢測要求高，主要用作檢測醫護人員使用的外科口罩而非布口罩；她透露公司希望生產的布口罩效能等同即棄外科口罩，故亦曾以該標準檢測，檢測結果顯示細菌過濾效率（BFE ）由93.9%至95.5%不等，她認為仍有改善空間，「原以為布料抗菌有助提升布口罩效能，但檢測結果反映抗菌布料未必有助過濾細菌或病毒」。至於政府派發銅芯口罩，她認為，「現時派的布口罩不等於外科口罩，是基於什麼標準去決定派這款？」

明報記者 羅霈潁