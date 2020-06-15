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本報上月查詢違地契 工人同日接離職通知

【明報專訊】根據香港紡織及成衣研發中心所稱，900萬個已生產的銅芯口罩中，約50萬個是在港生產。有在南豐紗廠上班的車工向本報表示，他們早於2月中受聘，合約原定5月19日完結，但他們於5月14日下午突接獲通知要立即下班，衣車等器材亦即時搬走，他們翌日被指示毋須再上班，但仍會獲發工資至合約期完結。翻查資料，本報於5月14日上午首度向南豐紗廠查詢借出地方生產口罩，是否有違地契條款。

立會撥款前 工人稱已見招工信息

政府於2月初公布首輪防疫抗疫基金細節，首次交代有意生產可重用口罩，最後於2月21日獲立會批出撥款。不過，有車工透露，他們約於2月18日已透過行內的WhatsApp群組收到招工信息，約一星期後與中心簽約，在南豐4樓或M層上班，亦因他們有經驗，時薪達90元。

有工人表示，起初簽約時獲告知因預定工期不足60天，故中心沒打算為他們供強積金。不過，約3月中有一批已送往消毒的口罩被退還工場再作處理及剪裁，及至4月更要每日加班一小時趕工，最終中心亦有與他們續約至5月19日，以及按法例要求為他們供強積金。

「經理稱部分場地被提早收回」

多名工人憶述，5月14日早上如常工作，午飯後突接獲通知要立即下班。他們翌日回到紗廠，發現不少衣車已被搬走，經理告知有部分場地被南豐提早收回，並指示除部分員工外，其他人可收拾個人物品毋須再到紗廠上班。據本報取得的「終止合約通知（更新）」，中心表示因應運作安排，在5月14日通知工人於翌日正式離職，中心會向他們發放15日至19日、即至原合約最後一日的代通知金。

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