六旬漢捲紅巴底亡 司機被捕

該輛載滿客的紅巴，下午3時沿興芳路往荃灣方向行駛，左轉至葵興路時，67歲張姓男子從小巴車頭右至左橫過馬路，小巴司機懷疑未有察覺，左邊車頭將他撞倒，男子飛彈兩米，小巴煞掣不及，將男子捲入車底。警方及消防接報到場將傷者從車底救出，男子嚴重受傷，昏迷送往仁濟醫院救治，延至下午4時半不治。72歲唐姓小巴司機被捕。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

有附近商戶稱，當時聽到「砰」一聲，外出察看時，發現一名男子躺在小巴左前輪附近，途人大聲喝司機「撞到人」，司機下車時先行向車尾，途人提醒下才改往車頭。她說司機當時心神恍惚，由途人提醒他熄匙及疏散乘客，以減低車的重量。她又稱，被捲車底男子初時有反應，其後陷入昏迷。據悉死者生前任職清潔工。

女子疑未依燈號遭撞飛危殆

另外，昨午4時許，港鐵車公廟站外的車公廟路，一名40歲女子遭輕型貨車撞飛10多米重創，昏迷送院，其後恢復清醒，至昨晚情况危殆。網上片段顯示，當時車速頗快，輕型貨車駛到過路處時，燈號為黃燈，女子過馬路時懷疑未依燈號遭車撞飛。事後30歲貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。