中三至五跨境生明復課 約10校「併車」

本報昨日向教育局查詢是否知悉有學校因校巴問題未能如期周一復課，該局回覆稱，經各方協調，已敲定校巴路線安排，而其他配套措施亦完成協調，很多家長都決定用新安排讓子女來港上課；亦有個別跨境生選擇留在內地，暫不來港。當局稱，相信學校會一如既往協助跨境生在家中學習。

有中學讓5跨境生「包車」

位於天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學中三至中五有約10名跨境生，副校長彭家強稱，昨日才剛定下所有細節，明日約10間元朗區及天水區學校將併車接載跨境生上學。他又稱，預料復課後學生要做5至6次核酸檢測，每次花費100至300多元人民幣不等，部分學生本來因價格昂費對回校復課卻步，該校尋得津助，學生現可實報實銷，以1000元為上限。

基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然稱，該校中三至中五級只有約5名跨境生，但與家教會商討後，決定不與他校併車，減低感染風險，60座的校巴將由同校跨境生「包車」，又特意每日多付約400元聘請保母照顧學生。他說，校巴及保母的成本不會轉嫁學生，預計學校復課期間額外多付8萬多元應付校巴費用，認為如可保證學生安全，十分值得。

升中統一派位7月7日公布結果，以往派不到心儀學校的學生或會立即趕到學校「叩門」，教育局長楊潤雄接受《大公報》訪問時透露，今年將有特別安排，升中的跨境生可委託別人幫忙 「叩門」。有北區校長表示，學界暫未知悉託人「叩門」的安排，認為如仿效升小跨境生註冊的方式，即授權親友代辦固然可行，但「叩門」涉及筆試、面試等，如只憑申請表決定，難兼顧公平性，期待當局交代清晰安排。