月前紅會日蒐270袋血 較平日減逾半 五旬父捐血661次 疫下不改

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣說，疫情下市民減少到捐血站，流動捐血隊亦減少外勤，加上中學、大專院校改為網上教學，中心未能如以往般派員到學校舉行捐血活動，令今年上半年捐血量減少。他稱，由於當時醫院每日仍需最少500袋血液，令中心「入不敷支」，血庫存量只能應付3至4天用量，近月需多次作告急呼籲。

總監籲新冠康復者捐血助治療

李卓廣又說，中心現會為合資格新冠病毒康復者抽取血漿，以當中的中和抗體治療患者。截至上周四（11日）有10名康復者捐出30多包血漿，用作幫助5名患者。他稱曾有醫生向其反映，有患者使用血漿後病毒量下跌，臨牀表現有改善，呼籲合資格康復者捐血。

SARS留學未停 子今同捐

現年50多歲的李兆楠，連續兩年成為累積捐血次數最多的人。他18歲開始捐血，過去30多年捐血累計661次，2003年SARS及今年新冠病毒疫情期間亦沒停止，過去在日本留學亦有捐血。他說，每次捐血後感到開心，因知道捐血可幫助別人，現時每兩周會捐「成分血」，即血漿及血小板。

李兆楠的23歲兒子李栢軒自小隨父親到中心周年捐血頒獎典禮，多次見爸爸獲嘉許。當他年滿16歲時，在父親陪同下首次捐血，至今30多次，同獲嘉許。他說以前對捐血的針感到畏懼，首次捐血時需「咬住牙關」，但發現原來不太痛，目前定期捐成分血。

另外，李卓廣稱去年全港共逾14萬人捐血，共捐出逾22萬袋血液。「全血」會被分離為不同成分，包括紅血球、白血球等，其中五成紅血球被用於醫院內科及老人科，兩成用於外科。

明報記者