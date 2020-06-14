男生6．12違禁足令 續准保釋 改每日報到

晚8時被截查 翌日凌晨2時才搜身

被告為報稱學生曾耀駿（17歲），涉於去年12月9日在旺角洗衣街與山東街交界附近，與其他不知名者以木板、道路標筒等物件堵路。案件於本月3日首次提訊，當時被告保釋條件之一為禁足案發地點一帶。前晚約6時許開始，被告在油麻地碧街順着人潮行走，至8時許走至彌敦道621至623號「周大福」外被警方截查，發現他違反禁足令。警方至翌日淩晨約2時才向被告搜身。

主任裁判官羅德泉曾考慮撤銷被告保釋，但辯方稱警方沒有指控被告當時犯事，亦已向被告解釋其行為屬愚蠢及不理智。羅官最後批准被告繼續保釋，惟到警署報到次數由每周一次改為每天一次，須續守原有的禁足令及宵禁令等條件，同時警告被告「唔好以為啲保釋條件玩玩吓，或者係無牙老虎」，要求被告嚴肅看待，否則會後悔。

大批市民前晚響應網上「612重燃」行動於多區聚集，包括旺角、銅鑼灣及沙田等，警方多次驅散，已拘捕43人。

【案件編號：WKCC1567/2020】

（反修例風暴）