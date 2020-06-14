理大學生會「抗爭者像」 遭校方抬走損毁

理大回應稱，任何人或團體使用校園空間均須獲校方同意，未經校方同意擺放物品，校方有權移走。就今次事件，校方認為有關物品所表達的信息會引起不安情緒，不應將其擺放在校園內。校方曾就此要求相關者從速搬走該物品，惟物品未被及時移走，故大學認為有必要處理。

校方：物品引起不安 曾促移走

學生會：沒知會 擬索償

理大學生會昨於facebook專頁稱，上周四（11日）清晨把石膏像放在學生會大樓內，並以圍板圍封，前日起於學生會大樓內公開展覽。昨午3時，校方在未知會學生會下，安排保安人員及學校職員抬走石膏像，石膏像被嚴重破壞。

理大學生會會長吳智浩稱，校方早前收到投訴，稱石膏像或存在安全問題，並認為學生會不可在大學的公眾地方擺放物品，故要求學生會申請地方作展覽用途。他說，其後學校的健康安全及環境事務處（HSEO）職員經檢查後，表示石膏像無安全問題，故學生會認為只需向校方補回展覽申請，詎料校方昨安排保安人員搬走石膏像，而石膏像被運送到U Core（匯信樓）附近已經碎裂，暫未知導致碎裂的確實原因，但相信是在搬運過程中被破壞。吳智浩對校方的行動表示憤怒，稱同學花了約兩星期製作的心血一下子白費，會考慮向校方索償。

（反修例風暴）