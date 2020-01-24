說「Black life matters」「I can't breathe」 嘲諷外籍記者 防暴警遭訓示

【明報專訊】前日為反修例運動6．12衝突一周年，市民在多區聚集叫口號和唱歌。一名防暴警察在旺角被拍攝到對着外籍記者不斷說美國反警暴示威口號「Black life matters」（Black lives matter）、「I can't breathe」，以及「There （Here） is not America 」，語氣帶嘲諷意味。涉事警員已遭訓示及須接受紀律覆檢。
字眼無關職務 消息：須受紀律覆檢
有傳媒前日拍攝到，在旺角豉油街，一名行動呼號為「PTU B4 3/5」的防暴警不斷對記者說美國反警暴示威口號。警方回覆稱，就有前線人員使用與其職務無關的字眼，警方表示關注，並已訓示相關人員須注意個人言行及提升敏感度。警方稱，如有任何人員涉嫌違紀，會按照既定機制調查，及因應調查結果決定是否採取紀律行動。據警方消息，訓示和訓斥性質雷同，涉事警員遭即時訓示後，須接受紀律覆檢。
記協發聲明，要求警方解釋上述防暴警向傳媒高喊美國反警暴口號的原因、行為是否恰當，並促請警方高層關注前線警員情緒失控問題。
前日各區均有市民聚集示威，截至昨零時30分，警方共拘捕43人，涉嫌傷人、參與非法集結、參與未經批准集結、公眾地方行為不檢及藏有攻擊性武器等。
涉傷人鄺星宇 身懷兩粒半偉哥
民建聯前社區幹事鄺星宇前晚涉嫌在觀塘持刀施襲，警方在他身上搜獲兩粒半懷疑壯陽藥「威而鋼」，他涉嫌傷人、襲擊致造成實際身體傷害及管有第一部毒藥被捕，至昨晚仍被扣查。案發期間，《大紀元》記者在場拍攝，鄺涉嫌向他揮刀，其攝影機應聲墜地，數名市民見狀制止。記協在聲明中強烈譴責兇徒的暴力行為，促警方徹查。
民建聯昨回應稱正了解事件，重申反對一切暴力，香港必須止暴制亂。有民建聯知情者向本報說，鄺過去是民建聯的「選舉會員」，但他今年無交會費，故已不是會員。
民建聯：反對一切暴力
鄺沒交會費非會員
另外，民主黨立法會議員許智峯前晚在銅鑼灣涉嫌非法集結被捕，他昨午5時許「拒保」後獲釋，批評警方無理拘捕。他稱被扣留首6小時已指示代表律師向法庭申請人身保護令，估計警方因此提早釋放他。中學生行動籌備平台發言人鄭家朗稱，前日在銅鑼灣收拾街站時，防暴警突然衝前大叫「就係佢哋啦」，並拘捕兩女一男成員，其中一名16歲女成員被捕時遭警以膝跪頸，他譴責警方肆意濫捕年輕人。