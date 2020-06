說「Black life matters」「I can't breathe」 嘲諷外籍記者 防暴警遭訓示

【明報專訊】前日為反修例運動6.12衝突一周年,市民在多區聚集叫口號和唱歌。一名防暴警察在旺角被拍攝到對着外籍記者不斷說美國反警暴示威口號「Black life matters」(Black lives matter)、「I can't breathe」,以及「There (Here) is not America 」,語氣帶嘲諷意味。涉事警員已遭訓示及須接受紀律覆檢。