說「Black life matters」「I can't breathe」 嘲諷外籍記者 防暴警遭訓示

字眼無關職務 消息：須受紀律覆檢

有傳媒前日拍攝到，在旺角豉油街，一名行動呼號為「PTU B4 3/5」的防暴警不斷對記者說美國反警暴示威口號。警方回覆稱，就有前線人員使用與其職務無關的字眼，警方表示關注，並已訓示相關人員須注意個人言行及提升敏感度。警方稱，如有任何人員涉嫌違紀，會按照既定機制調查，及因應調查結果決定是否採取紀律行動。據警方消息，訓示和訓斥性質雷同，涉事警員遭即時訓示後，須接受紀律覆檢。

記協發聲明，要求警方解釋上述防暴警向傳媒高喊美國反警暴口號的原因、行為是否恰當，並促請警方高層關注前線警員情緒失控問題。

前日各區均有市民聚集示威，截至昨零時30分，警方共拘捕43人，涉嫌傷人、參與非法集結、參與未經批准集結、公眾地方行為不檢及藏有攻擊性武器等。

涉傷人鄺星宇 身懷兩粒半偉哥

民建聯前社區幹事鄺星宇前晚涉嫌在觀塘持刀施襲，警方在他身上搜獲兩粒半懷疑壯陽藥「威而鋼」，他涉嫌傷人、襲擊致造成實際身體傷害及管有第一部毒藥被捕，至昨晚仍被扣查。案發期間，《大紀元》記者在場拍攝，鄺涉嫌向他揮刀，其攝影機應聲墜地，數名市民見狀制止。記協在聲明中強烈譴責兇徒的暴力行為，促警方徹查。

民建聯昨回應稱正了解事件，重申反對一切暴力，香港必須止暴制亂。有民建聯知情者向本報說，鄺過去是民建聯的「選舉會員」，但他今年無交會費，故已不是會員。

民建聯：反對一切暴力

鄺沒交會費非會員

另外，民主黨立法會議員許智峯前晚在銅鑼灣涉嫌非法集結被捕，他昨午5時許「拒保」後獲釋，批評警方無理拘捕。他稱被扣留首6小時已指示代表律師向法庭申請人身保護令，估計警方因此提早釋放他。中學生行動籌備平台發言人鄭家朗稱，前日在銅鑼灣收拾街站時，防暴警突然衝前大叫「就係佢哋啦」，並拘捕兩女一男成員，其中一名16歲女成員被捕時遭警以膝跪頸，他譴責警方肆意濫捕年輕人。

明報記者

（反修例風暴）