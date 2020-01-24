英BNO平權法案 料10月下議院二讀

【明報專訊】全國人大上月通過制訂「港區國安法」《決定》，引起國際關注。英國曾表示，會考慮為持英國國民（海外）護照（BNO）的港人提供更大簽證權利，有份推動BNO平權法案的英國自由民主黨成員Nick Chan表示，若該法案獲通過，港人或可獲留英工作及讀書的權利。公民黨亦向歐盟建議，為港區護照持有人延長免簽證逗留期限，以及放寬申請工作簽證門檻等。
本港民主黨昨日與英國自由民主黨成員視像通話，談論自由民主黨議員Alistair Carmichael早前於英國下議院提交與BNO平權有關法案，將於今年10月下旬二讀。有份協助起草法案的自由民主黨成員Nick Chan表示，法案要求持有BNO的港人可獲留英工作及讀書的權利，又指法案內亦有空間需要努力，包括爭取續領簽證多少次，才可獲英國居留權的問題。
由於BNO為1997年回歸前出生的港人才可領取，Nick表示，相關法案會要求修改英國法例，若持BNO者可以成為英國公民，其子女亦可成為英國公民，令更多年輕港人受惠。他稱，法案亦要求英國不可拒絕因受政治打壓而留案底的港人入境。
倡延特區護照免簽逗留期
公民黨：歐盟初步感興趣
為協助1997年後出生的年輕人有多一重保障，公民黨東區區議員鄭達鴻說，已向歐盟就特區護照持有人的入境政策提出多項建議，包括延長免簽證逗留期限至兩年、保證與香港民主運動相關的控罪不影響簽證申請、放寬特區護照持有人申請工作簽證的門檻等。公民黨黨魁楊岳橋稱，歐盟初步對建議感興趣，雙方日後將再深入交流。