如公僕擺明反國安法公投 聶德權：違守則 不能接受

如組織參與罷工 按程序跟進

聶德權早前說，香港公務員在一國兩制下屬「國家公務人員的一員」。他昨在節目上再解釋，不是要跟內地公務員制度，但本港公務員要向特區政府和特首負責，而特首是中央任命，故公務員是透過特首向中央負責。他強調，香港有憲制責任支持中央在國家層面為「港區國安法」立法，作為特區公務員有責任配合和支持。

他說，若公務員工會就牽涉公務員福利、薪酬、勞資相關、工作環境等議題爭取權益、發表意見，與政府有不同意見是正常和責任所在，但如果就政治性議題發動政治性罷工，就是超越工會爭取僱員權益的工作。他提到，如果藉表達關注，但「骨子裏徹頭徹尾是反對國安法立法」，與作為特區的憲制地位和責任背道而馳。

對於新公務員工會主席顏武周被取消署任勞工處一級助理勞工事務主任，回復原本較低級職位，聶德權在節目後被問有否向有關部門給予意見，他稱有關決定是相關部門自行作出的安排，署任事宜是按照部門的既定指引及規矩作出。

有關公務員宣誓的建議，聶說公務員本身擁護《基本法》、效忠特區政府是一貫的責任，所以局方會研究宣誓的形式所達到的目的是怎樣，如果進行，範圍應該怎樣，以及如何落實和執行等。他透露，下月會到立法會事務委員會交代進度的報告，如有任何建議要落實，一定會諮詢公務員有關團體和公務員，以及社會人士的意見。

（港區國安法）