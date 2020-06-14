譚惠珠稱警員未必可應付國安保障 「須港設機制與警合作」

亞太法律協會昨舉辦「深度探討《港區維護國家安全法》」研討會，會上播放譚惠珠發言的影片。她說，港區國安法首要目的是防範，其次是需要有效機制執行有關法律。她指國家安全保障不是一般警員工作可以達到的水準，而必須經過更專業的培訓，並需要更好的網絡、資訊和國際視野，故必須在港設機制，與本港警方一起工作、建立工作關係等，以令港區國安法有效在港執法。

湯家驊：同意設特別庭 不應限外籍官

對於社會有關注內地在港設立的機構會否在港執法，出席研討會的立法會前主席曾鈺成說，人大《決定》未有提及有關機構會「執法」，亦未有說法是必然不會，認為應先觀察。他稱，警隊將設立情報收集的部門，認為若國家的情報網絡更有效、層次更高，「不能不借用這些能力處理國安問題」。同場的資深大律師湯家驊說，執行刑事法例不是國家行為，應為港府內部管治的一部分。

湯家驊又表示傾向同意成立特別法庭審理涉及港區國安法的案件，指案件內容非一般法官可處理，但他說，必須由首席法官按現行制度成立專用法庭，若在現有制度外成立，有可能違反《基本法》。他不認同有建議禁止外籍法官審理國安案件，指做法不文明，認為審訊是否公平與法官膚色或所持護照無關；又指港區國安法須符合普通法原則，如不設追溯期、可要求陪審團審訊等。

涂謹申憂引入內地執法手法

民主黨涂謹申擔心，若港區國安法立法後，需內地派人培訓本港部門才能保障國家安全，即是將內地專制獨裁一套引入香港。他指兩地執法機關的執法手法不同，反問：「你是否相信內地無逼供？內地慣用酷刑逼供，如果（在港機構）在港有執法權，會否尊重普通法的執法標準和國際人權公約？」

公民黨楊岳橋認為基本法保障香港有人權，質疑譚惠珠是否想見到香港執法水平愈來愈「內地化」；又指若國安機構能在港調查都是執法，認為嘗試模糊其職能是不老實。他強調，若國安機構在港設機構，不應豁免於本港任何刑事、民事條例。

民建聯張國鈞認為，牽涉國家安全的情報搜集，例如外國干預或外國如何在港獨上推波助瀾等，本港警方未必能做到；他估計，兩地合作是由國安機關提供情報予本港警方，再由警方執法。他又稱情報未必去到證據層面，只是向警方提供調查方向。

明報記者

（港區國安法）