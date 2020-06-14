工程師分析黑雨冲散路磚 疑涉港鐵高架橋無排水管

天文台本月6日發出3年來首個黑色暴雨警告信號，據路政署資料，暴雨後觀塘區多處行人路路磚受損，包括牛頭角地鐵站外一段觀塘道、翠屏道、彩興路等，復修工作料本月中完成。本報記者在黑雨當日在牛頭角站外的觀塘道發現行人路大幅地磚被冲散，部分路磚以膠水相連；兩日後再到同一地點，見到一截約20米長行人路的地磚都被圍起，有工人正重鋪。

膠水封地磚縫隙 或增地底水壓

為何大雨後路磚會被冲散？工程師學會土木界別顧問小組主席盧敬賢在黑雨翌日到現場觀察，發現行人路上方是港鐵牛頭角站的高架橋及路軌，高架橋底部有排水口，但未有接駁水管，橋上積水會直接打落地面。盧推測，打落地面的水經過行人路與路旁小斜坡之間的縫隙流入路磚下，正常情况下應會從路磚之間的縫隙湧上地面流走，但路磚間的縫隙或已用膠水封起，雨水無法湧上地面，最終將整幅路磚推散。

盧認為，港鐵高架橋排水口設計錯誤，正常應接駁水管，將雨水引導到沙井，再流入水渠，而不是直接流到地面；若不改善設計，路磚被冲散的情况或會反覆出現。

土力工程處前處長陳健碩亦說，正常情况下高架橋不應直接排水到地面，但不排除有排水管在橋墩內。他又說，近年流行「海綿城市」概念，即雨水除了經雨水渠流走，還可以直接滲入地下流走，而以膠水封住路磚縫隙令雨水不能滲入地底，同時亦令下雨、地底水壓大時，地下的雨水無法流出地面；若雨勢不大，地磚用膠水連結後能阻止地下的雨水冲散地磚，但若雨勢很大，地下的水壓亦大，則更容易冲散大片地磚。

港鐵：往年雨季未見 路署：加固不礙排水

港鐵回覆表示，高架橋上的排水設施用以疏導過多的雨水，確保鐵路營運安全；而牛頭角站外的觀塘道行人路在往年的雨季期間未見出現路磚被冲散，港鐵會繼續留意有關情况，檢視有否可作改善的地方。

路政署回覆表示，一直使用不同方法加強穩固路磚鋪砌的行人路面，包括於細沙墊層和路磚接縫內的細沙加入水泥，或於接縫內加入填縫穩固物料；而雨水是透過路旁集水溝經地下排水渠道排走，故加固路磚行人路並不會影響公共道路的排水。署方未有正面回應以膠水加固會否令地下雨水未能流出地面而推散路磚。

明報記者 畢嘉敏