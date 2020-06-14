1號波出海 西貢翻船13人全獲救 今年首掛3號 今續有狂風驟雨

本周中後期天氣好轉

天文台昨3時40分改發出3號強風信號。天文台昨日預計，熱帶風暴「鸚鵡」今早最接近本港，在香港西南約200公里範圍內掠過，而因其結構鬆散，相關烈風影響範圍較小，除非「鸚鵡」顯著增強或以較接近香港的路徑移動，否則改掛8號烈風或暴風信號機率不大。

天文台預測今日風勢會緩和，間中會有狂風驟雨及雷暴，海面會有大浪和湧浪，氣溫介乎26℃至30℃，周一及周二仍會有驟雨，至本周中後期天氣才會好轉。

乘雙體船往划獨木舟 途中遇險

翻船現場為牛尾洲以南約0.5海里。昨早11時許，一艘約15米長雙體船由西貢開往清水灣對開的青洲，打算進行獨木舟活動，途至上址時，雙體船入水翻沉，船主及12名乘客（8男5女，23至48歲）全部墮海，當中9人為活動參加者。警方其後接報，水警、消防、飛行服務隊及海事處到場處理。

全船人墮海 路過船救起一輕傷

墮海其中10人由一艘途經的遊艇救起，再由水警輪轉送到西貢對面海水警東分區基地，另外3人則由另一艘遊艇直接送往水警基地，事件中一名48歲外籍男子腳擦傷，經敷治後拒絕送院，其他人無受傷，自行離開水警基地。至昨午1時許，一艘載有4名男子的小艇駛至水警基地，其中一人穿著西貢一間水上活動中心的制服。水警與衆人傾談約15分鐘，並檢查各人身分證。雙體船翻沉後僅船底露出水面，水警輪在場看守，案件交海事處跟進。

經常在西貢出海的浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德稱，牛尾海一帶海域是潛水勝地，海牀較淺，事發時1號戒備信號生效，海面或有湧浪，由於湧浪波長較長，湧到淺水處或泊岸時力量頗大，增加翻船風險。他認為，如海面風力達4級便應避免出海活動，部分參加者或沒有相關海上知識，即使主辦單位有提供救生衣亦非萬全之策。翻沉的為雙體船，雷稱康樂用途的雙體船追求穩定，較適合在平靜的海面行駛。

天文台署理高級科學主任江偉稱，昨早11時，西貢吹和緩東至東北風，平均風速為每小時15公里，屬3至4級。根據天文台資料，湧浪一般較熱帶氣旋更早抵達本港，亦不會予人波濤洶湧的感覺，惟一旦進入淺水區卻會翻起巨浪，因此市民或難以意識其潛在危險。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676