【Emily】容海恩同老爺政治上割席

【明報專訊】新民黨立法會議員容海恩（Eunice）嘅老公袁彌昌，近排加入咗「希望聯盟」喺港島區做地區工作，日前擺街站就遇到南區區議員彭卓棋挑機，被質問有冇良知。Eunice噚日就話唔知呢件事，老公冇同佢講過，佢亦冇睇過條片。Eunice笑言，老公好易被人激到「扎扎跳」，不過返到屋企冇同佢講呢件事，可能冇當係一回事。佢之後睇番老公被挑機嘅片段，聽到老公話「無奈接受」港區國安法，就質疑老公行嘅「中間路線」，話其實冇中間，因為「兩邊（黃藍）都唔會覺得你係自己人」。
質疑老公所行「中間路線」
不過，Eunice讚老公回應彭卓棋講得好，同佢哋夫妻平時鬧交情况差唔多。近排袁彌昌嘅爸爸袁弓夷化身「KOL」，論政之餘都提到佢呢個新抱，亦提到Eunice父母喺中資華遠工作，話親家肯定同共產黨有關係。Eunice噚日提起就嬲爆爆，話成日有人send老爺啲片畀佢，佢強調要同老爺喺「政治上完全割席」，「容海恩絕對支持國安法」；又「唔該」老爺唔好講佢屋企人，「唔應該評論我父母」。
至於老公袁彌昌如果參選，佢會唔會助選？Eunice斷言唔會，認為老公「唔想要顏色」，而佢同姑仔袁彌明一個藍一個黃，同袁彌昌唔會3個人企埋一齊，「大家南轅北轍，條線好遠㗎」。