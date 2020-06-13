【Emily】容海恩同老爺政治上割席

質疑老公所行「中間路線」

不過，Eunice讚老公回應彭卓棋講得好，同佢哋夫妻平時鬧交情况差唔多。近排袁彌昌嘅爸爸袁弓夷化身「KOL」，論政之餘都提到佢呢個新抱，亦提到Eunice父母喺中資華遠工作，話親家肯定同共產黨有關係。Eunice噚日提起就嬲爆爆，話成日有人send老爺啲片畀佢，佢強調要同老爺喺「政治上完全割席」，「容海恩絕對支持國安法」；又「唔該」老爺唔好講佢屋企人，「唔應該評論我父母」。

至於老公袁彌昌如果參選，佢會唔會助選？Eunice斷言唔會，認為老公「唔想要顏色」，而佢同姑仔袁彌明一個藍一個黃，同袁彌昌唔會3個人企埋一齊，「大家南轅北轍，條線好遠㗎」。