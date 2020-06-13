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2020年6月13日星期六
港聞二
警指引：辱國歌意圖 網絡言論可佐證 球賽噓國歌料不即時拘捕 指揮官：會錄影蒐證
區諾軒大聲公案 律政司促改判監遭駁回
控西環暴動 少女自辯：陪朋友
岳衣男案 警：制服後口鼻噴椒兩次
官質疑心智 教師襲警罪成還押小欖 指對警眼神「充滿仇恨」 被告說法一概不信
6．12一周年多區聚集唱《榮光》 警拘35人
民建聯前社區幹事揮刀傷人被捕
理大被捕堅持集會 14歲女籲勿放棄抗爭
離島人攜子金鐘「和你Lunch」：此時更應發聲
區會變天 冀立選再下一城 擬參選素人：35+機會微 仍要闢戰線
劉兆佳：倘攬炒派取35+ 中央必出手
區會主席：自民主派主導 遭政府漠視
仍信中間派力量最大 湯家驊：韜光養晦
獲美國大學取錄 DSE生認藏汽油彈
警不公開催淚彈成分遭投訴 申訴署裁不成立
維園悼六四 多9人涉煽惑集結
大律師會提11要求 倡設日落條款 陳文敏形容「無奈面對現實」冀建設性收窄權力
美共和黨報告促制裁汪洋、韓正、夏寶龍、駱惠寧
美財長：研限美資金經香港流動
雙罷公投延下周六 負責組織聲明：不退縮
英報告批國安法 港府：危言聳聽
民主黨函林鄭 促赴立會國安法質詢
誤駛．閃屏．關機 東鐵新系統3故障 機電署：確認安全始准用 議員：未汲荃灣線撞車教訓
今年首掛1號波 今或改發3號
巴士加減班次門檻倡改 明年中實施
染疫女工同住姑奶陰轉陽確診
黎智英申離境被拒
眾志3人擾立會罰款 官勸留有用之軀貢獻
關注舅父何鴻燊遺產 何東舜銘呈知會備忘
對一國兩制沒信心 67%人指港府責任大
垃圾徵費委會 逾半議員同意終止審議
大埔一日兩斬人 同交反黑查
智障漢肛塞8塊布 專家證人料被人強塞
吸毒婦肢解12歲女兒 判無限期醫院令
女兒餓成植物人 父母申上訴 庭上揭女童病危
尊子漫畫
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【Emily】建制派包攬行管會成員 民主派內會呼「毋忘612」被逐
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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