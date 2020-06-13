智障漢肛塞8塊布 專家證人料被人強塞

【明報專訊】入住牛頭角劍橋護老院的六旬中度智障男子，2016年1月31日不適入院，被醫護發現肛門塞有異物，兩日後不治，死因庭昨繼續聆訊。政府化驗師供稱，部分從事主肛門取出的布塊及尿片膠貼，與涉事護老院的尿片成分相同；專家證人認為事主可能被別人強行塞異物入肛門。
病理學家潘偉明醫生供稱，經解剖後確定死者王志成（終年60歲）因支氣管肺炎引致的呼吸衰竭不治，而他為死者解剖屍體時，發現其直腸有一塊捲成圓柱體的布條。
異物與護老院尿片成分一致
化驗報告顯示，在事主肛門內檢取的異物包括8塊布及兩塊用作黏貼尿片、附有塑膠層的膠貼，全部沾有大便。最大的布條長20厘米、闊14.5厘米。政府化驗師蘇文浩稱，當中有一塊布及兩塊膠貼，與警方從護老院所檢取的尿片化學成分一致，來源可能相同。
專家證人、外科專科醫生鍾志超供稱，從死者肛門發現的異物體積較大，如果死者自行吞下肚，恐怕會鯁喉，加上他半身不遂，極可能「在不同意之下被人強行塞入異物」，估計事發在他入院前約一周之內。
劍橋護老院創辦人兼董事為陸艾齡與妹妹陸艾思。陸艾思供稱，她只是「掛名」董事，主要由其姊姊負責營運。死因聆訊主任問到，為何涉事護老院在異物塞肛事件曝光後改名，陸艾思解釋是為了風水運勢。