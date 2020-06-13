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關注舅父何鴻燊遺產 何東舜銘呈知會備忘

【明報專訊】【明報專訊】賭王何鴻燊上月26日離世，繼其長房幼女何超雄向高等法院遺產承辦處登記知會備忘後，其外甥、「十姑娘」何婉琪的兒子何東舜銘，昨同樣向遺產承辦處登記知會備忘，要求法庭勿在未知會他之下，將何鴻燊的遺產授予書蓋章，意味有關備忘生效期間，死者的親人不能管理遺產或取得遺囑認證。

備忘內賭王離世日 與公布不符

何東舜銘昨午透過律師向遺產承辦處登記知會備忘。該備忘指出何鴻燊的離世日期為5月25日，與何家早前公布的5月26日不同。

母「十姑娘」與何鴻燊多次對簿公堂

何東舜銘為「十姑娘」何婉琪與其堂弟何鴻章所生的私生子。何婉琪早年為何鴻燊的得力助手，她曾加入澳娛董事局，曾有意將手頭股份轉讓給何東舜銘，以及讓兒子加入董事局，惟遭何鴻燊反對；何婉琪最終被罷免董事職位，以及剔除股東名分，兩兄妹自此決裂。

何婉琪其後多次與何鴻燊對簿公堂，包括入稟高等法院控告何鴻燊誹謗她患老人癡呆症，以及其慈善機構滿威利基金會私相授受等。何婉琪亦曾在多份報章登廣告，要澳娛歸還股息。直至何婉琪前年離世，兩兄妹的恩怨仍未化解。

另外，何東舜銘去年曾以何婉琪遺產執行人的身分入稟高等法院，指控澳娛董事會自2006年拒絕母親參與周年股東大會、不支付任何股息，以及不准母親查閱澳娛年報和相關財務資料，追討澳娛、何鴻燊，以及何鴻燊胞姊何婉鴻拖欠、涉款約20億元的股息。

【入稟編號：HCCA3118/20】

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