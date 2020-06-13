港聞

港聞二

眾志3人擾立會罰款 官勸留有用之軀貢獻

【明報專訊】香港眾志副主席鄭家朗及兩女成員吳嘉兒和何秀儀，於去年3月立法會國歌條例草案委員會公聽會上發言後，戴面具及持標語衝向時任政制及內地事務局長聶德權，其間一女成員涉推跌保安員。3人昨在東區裁判法院被裁定一項違反《立法會（權力及特權）條例》所發出的行政指令罪成，各被判罰1000元；而何一項普通襲擊罪名則不成立。裁判官判刑後勸勉3人都是大學生，「要留有用之軀，因為你哋未來必定為社會棟樑」。

3名被告為報稱教大學生吳嘉兒（21歲）、樹仁大學生鄭家朗（20歲）及城大畢業生何秀儀（21歲）。鄭家朗在庭外表示對裁決感失望，但暫不考慮上訴。

一人脫襲擊罪 官斥保安誇大證供

就何秀儀的普通襲擊罪，裁判官何俊堯表示，控方3名證人均不可靠，不接納他們的證供，其中涉案保安員供稱左臂被撞至非常疼痛，無法活動，但閉路電視卻拍得他步出會議室後前後擺動左臂，認為其證供有誇大失實之嫌；而閉路電視亦未能看到何秀儀有否接觸該保安員，故裁定其普通襲擊罪不成立。

至於3人的傳票，何官雖認同三人為會議嘉賓，並非旁聽者，在會議上有發言權及辯論權，但有發言權不等於可做發言之外的事；何官又說，案情雖然輕微及影響時間不長，但強調此源於保安及時阻止，而三人的「亂衝亂撞」已影響立法會莊嚴及會議進行，達擾亂立法會秩序，遂裁定各人罪名成立。

官：倘坐長監 邊個為香港做嘢？

何官判刑時稱，明白三人犯案不是為個人目的，但即使希望官員聽取意見，「做過界」便要面對刑責；又說若案情嚴重，此控罪可判監，「可能你覺得為咗抗爭，無所謂，但係你因為咁而要面對長時間監禁，又有邊個為香港做嘢」，勸勉三人「要留有用之軀，因為你哋未來必定為社會棟樑」。

【案件編號：ESCC2312/19、ESS33914-16/19】

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