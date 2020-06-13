染疫女工同住姑奶陰轉陽確診

業界：另有4私院有意成認可機構

港府將推港版健康碼，以恢復粵港澳三地人流，初步有8個香港機構認可做病毒檢測。醫學化驗所總會主席李偉振說，業界調查指出，除了基因檢測公司，另外7間認可機構每日共能提供約2000個病毒檢測，並有能力在一兩個月內將檢測量提升至每日3000至4000個；據他所知更有另外三四間私家醫院及私營化驗所有意申請成為認可機構，屆時將可進一步提升檢測量。

本港昨新增一宗確診個案，累計1109宗，包括一宗疑似。新增58歲女病人為瀝源邨祿泉樓首名確診34歲包裝女工的同住姑奶，據悉，姑奶同在嘉里倉工作，是女工的上司。她在同住女工及丈夫確診後，等候入住檢疫中心期間發燒，5月31日及6月1日抽取樣本均對病毒檢測呈陰性，其後退燒6月2日出院，轉送檢疫中心至今沒有病徵。6月11日結束檢疫前再提交樣本化驗呈陽性，送往威爾斯親王醫院治理。

許樹昌：無社區蔓延迹象 可放寬限聚

對上述確診者第三次檢測才轉陽性，中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，病人早前發燒或是由其他原因引起，無關新冠病毒，至近日才有足夠病毒量可檢測出來。許說，因新個案與弟弟及弟婦同住，而二人確診時病毒量很高，料新個案在家居感染。

祿泉樓至今錄得8人確診，衛生防護中心至昨於祿泉樓共收回1391個樣本，除上述確診個案，其餘樣本均呈陰性。早前有兩人確診的葵聯邨聯悅樓亦收回及檢測2120個樣本，沒發現呈陽性。

許樹昌說，暫未有證據指出祿泉樓群組進一步在社區蔓延迹象，「都仲幾安全」，有空間進一步放寬限聚令、社交距離措施。

（抗疫新階段）