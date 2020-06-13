港聞

港聞二

染疫女工同住姑奶陰轉陽確診

【明報專訊】沙田瀝源邨祿泉樓昨新增一名住客確診感染新型冠狀病毒，祿泉樓累計8人染疫。新確診的58歲女病人是大廈首名確診包裝女工的同住姑奶，她5月底曾發燒，當時兩度檢測均呈陰性，在離開檢疫中心前的第三度檢測才確診。中大專家許樹昌料病人早前發燒與新冠病毒無關，暫未有證據祿泉樓群組有社區蔓延迹象，有空間進一步放寬限聚令、社交距離措施。

業界：另有4私院有意成認可機構

港府將推港版健康碼，以恢復粵港澳三地人流，初步有8個香港機構認可做病毒檢測。醫學化驗所總會主席李偉振說，業界調查指出，除了基因檢測公司，另外7間認可機構每日共能提供約2000個病毒檢測，並有能力在一兩個月內將檢測量提升至每日3000至4000個；據他所知更有另外三四間私家醫院及私營化驗所有意申請成為認可機構，屆時將可進一步提升檢測量。

本港昨新增一宗確診個案，累計1109宗，包括一宗疑似。新增58歲女病人為瀝源邨祿泉樓首名確診34歲包裝女工的同住姑奶，據悉，姑奶同在嘉里倉工作，是女工的上司。她在同住女工及丈夫確診後，等候入住檢疫中心期間發燒，5月31日及6月1日抽取樣本均對病毒檢測呈陰性，其後退燒6月2日出院，轉送檢疫中心至今沒有病徵。6月11日結束檢疫前再提交樣本化驗呈陽性，送往威爾斯親王醫院治理。

許樹昌：無社區蔓延迹象 可放寬限聚

對上述確診者第三次檢測才轉陽性，中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，病人早前發燒或是由其他原因引起，無關新冠病毒，至近日才有足夠病毒量可檢測出來。許說，因新個案與弟弟及弟婦同住，而二人確診時病毒量很高，料新個案在家居感染。

祿泉樓至今錄得8人確診，衛生防護中心至昨於祿泉樓共收回1391個樣本，除上述確診個案，其餘樣本均呈陰性。早前有兩人確診的葵聯邨聯悅樓亦收回及檢測2120個樣本，沒發現呈陽性。　

許樹昌說，暫未有證據指出祿泉樓群組進一步在社區蔓延迹象，「都仲幾安全」，有空間進一步放寬限聚令、社交距離措施。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕衛生署 醫管局 新型冠狀病毒 新冠肺炎 新型冠狀病毒肺炎

上 / 下一篇新聞

警指引：辱國歌意圖 網絡言論可佐證 球賽噓國歌料不即時拘捕 指揮官：會錄影蒐證
警指引：辱國歌意圖 網絡言論可佐證 球賽噓國歌料不即時拘捕 指揮官：會錄影蒐證
區諾軒大聲公案 律政司促改判監遭駁回
區諾軒大聲公案 律政司促改判監遭駁回
控西環暴動 少女自辯：陪朋友
控西環暴動 少女自辯：陪朋友
岳衣男案 警：制服後口鼻噴椒兩次
岳衣男案 警：制服後口鼻噴椒兩次
官質疑心智 教師襲警罪成還押小欖 指對警眼神「充滿仇恨」 被告說法一概不信
官質疑心智 教師襲警罪成還押小欖 指對警眼神「充滿仇恨」 被告說法一概不信
6．12一周年多區聚集唱《榮光》 警拘35人
6．12一周年多區聚集唱《榮光》 警拘35人
民建聯前社區幹事揮刀傷人被捕
民建聯前社區幹事揮刀傷人被捕
理大被捕堅持集會 14歲女籲勿放棄抗爭
理大被捕堅持集會 14歲女籲勿放棄抗爭
離島人攜子金鐘「和你Lunch」：此時更應發聲
離島人攜子金鐘「和你Lunch」：此時更應發聲
區會變天 冀立選再下一城 擬參選素人：35+機會微 仍要闢戰線
區會變天 冀立選再下一城 擬參選素人：35+機會微 仍要闢戰線
劉兆佳：倘攬炒派取35+ 中央必出手
劉兆佳：倘攬炒派取35+ 中央必出手
區會主席：自民主派主導 遭政府漠視
區會主席：自民主派主導 遭政府漠視
仍信中間派力量最大 湯家驊：韜光養晦
仍信中間派力量最大 湯家驊：韜光養晦
獲美國大學取錄 DSE生認藏汽油彈
獲美國大學取錄 DSE生認藏汽油彈
警不公開催淚彈成分遭投訴 申訴署裁不成立
警不公開催淚彈成分遭投訴 申訴署裁不成立
維園悼六四 多9人涉煽惑集結
維園悼六四 多9人涉煽惑集結
大律師會提11要求 倡設日落條款 陳文敏形容「無奈面對現實」冀建設性收窄權力
大律師會提11要求 倡設日落條款 陳文敏形容「無奈面對現實」冀建設性收窄權力
美共和黨報告促制裁汪洋、韓正、夏寶龍、駱惠寧
美共和黨報告促制裁汪洋、韓正、夏寶龍、駱惠寧
美財長：研限美資金經香港流動
美財長：研限美資金經香港流動
雙罷公投延下周六 負責組織聲明：不退縮
雙罷公投延下周六 負責組織聲明：不退縮
英報告批國安法 港府：危言聳聽
英報告批國安法 港府：危言聳聽
民主黨函林鄭 促赴立會國安法質詢
民主黨函林鄭 促赴立會國安法質詢
誤駛．閃屏．關機 東鐵新系統3故障 機電署：確認安全始准用 議員：未汲荃灣線撞車教訓
誤駛．閃屏．關機 東鐵新系統3故障 機電署：確認安全始准用 議員：未汲荃灣線撞車教訓
今年首掛1號波 今或改發3號
今年首掛1號波 今或改發3號
巴士加減班次門檻倡改 明年中實施
巴士加減班次門檻倡改 明年中實施
黎智英申離境被拒
黎智英申離境被拒
眾志3人擾立會罰款 官勸留有用之軀貢獻
眾志3人擾立會罰款 官勸留有用之軀貢獻
關注舅父何鴻燊遺產 何東舜銘呈知會備忘
關注舅父何鴻燊遺產 何東舜銘呈知會備忘
對一國兩制沒信心 67%人指港府責任大
對一國兩制沒信心 67%人指港府責任大
垃圾徵費委會 逾半議員同意終止審議
垃圾徵費委會 逾半議員同意終止審議
大埔一日兩斬人 同交反黑查
大埔一日兩斬人 同交反黑查
智障漢肛塞8塊布 專家證人料被人強塞
智障漢肛塞8塊布 專家證人料被人強塞
吸毒婦肢解12歲女兒 判無限期醫院令
吸毒婦肢解12歲女兒 判無限期醫院令
女兒餓成植物人 父母申上訴 庭上揭女童病危
女兒餓成植物人 父母申上訴 庭上揭女童病危
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】容海恩同老爺政治上割席
【Emily】容海恩同老爺政治上割席
【Emily】建制派包攬行管會成員 民主派內會呼「毋忘612」被逐
【Emily】建制派包攬行管會成員 民主派內會呼「毋忘612」被逐
【Emily】初選協議風波 戴耀廷道歉
【Emily】初選協議風波 戴耀廷道歉
【Emily】唔入希望聯盟 田二少：兄弟爬山
【Emily】唔入希望聯盟 田二少：兄弟爬山