港聞

港聞二

巴士加減班次門檻倡改 明年中實施

【明報專訊】市民在上、下班時間乘巴士通常很擠迫，運房局及運輸署向立法會交通事務委員會提交文件，建議修訂巴士增加及縮減班次門檻，最繁忙半小時由每平方米站6人，減少至每平方米站4人。當局預計巴士公司因此需額外購買50輛巴士及增聘約120名車長。

最繁忙半小時載客九成可加班次

根據運輸署現時指引，巴士在最繁忙半小時載客率達100%，以及在最繁忙一小時載客率達85%，才需增加班次。有關標準相當於最繁忙半小時每平方米站6人，即巴士內有47名乘客站立；最繁忙一小時有27人站立。運輸署建議修訂指引，要求巴士最繁忙半小時載客率達90%，以及最繁忙一小時達75%，可增加班次，相當於最繁忙半小時每平方米站4人、即34人站立，最繁忙一小時有13人站立。

至於減班門檻，原本最繁忙半小時載客率低過85%就可減班，現時要低過75%才可。

料需增購50巴士 增120車長

當局於文件稱，每平方米站4人只適用於加減班指引，不會影響法定巴士載客量，因現時每平方米站6人的法定載客量，與其他地區要求相若，亦給予巴士公司彈性。當局預計，若修訂指引，巴士公司要額外購買50輛巴士及增聘約120名車長，預計最快2021年中開始實施。

曾提出私人條例草案建議將巴士乘客由每平方米站6人改為4人的公民黨立法會議員譚文豪認為，港鐵近年也改為每平方米站4人，巴士地面不平，其標準沒理由較港鐵更擠迫，改為每平方米站4人才合理。

實政圓桌田北辰稱，修訂標準後乘客可舒服點，但認為應將標準定為最繁忙半小時有13人站立、即載客率75%就要加班次，否則巴士或難以和港鐵競爭。

相關字詞﹕田北辰 譚文豪 運房局 運輸署 巴士載客量 專營巴士 巴士

上 / 下一篇新聞

警指引：辱國歌意圖 網絡言論可佐證 球賽噓國歌料不即時拘捕 指揮官：會錄影蒐證
警指引：辱國歌意圖 網絡言論可佐證 球賽噓國歌料不即時拘捕 指揮官：會錄影蒐證
區諾軒大聲公案 律政司促改判監遭駁回
區諾軒大聲公案 律政司促改判監遭駁回
控西環暴動 少女自辯：陪朋友
控西環暴動 少女自辯：陪朋友
岳衣男案 警：制服後口鼻噴椒兩次
岳衣男案 警：制服後口鼻噴椒兩次
官質疑心智 教師襲警罪成還押小欖 指對警眼神「充滿仇恨」 被告說法一概不信
官質疑心智 教師襲警罪成還押小欖 指對警眼神「充滿仇恨」 被告說法一概不信
6．12一周年多區聚集唱《榮光》 警拘35人
6．12一周年多區聚集唱《榮光》 警拘35人
民建聯前社區幹事揮刀傷人被捕
民建聯前社區幹事揮刀傷人被捕
理大被捕堅持集會 14歲女籲勿放棄抗爭
理大被捕堅持集會 14歲女籲勿放棄抗爭
離島人攜子金鐘「和你Lunch」：此時更應發聲
離島人攜子金鐘「和你Lunch」：此時更應發聲
區會變天 冀立選再下一城 擬參選素人：35+機會微 仍要闢戰線
區會變天 冀立選再下一城 擬參選素人：35+機會微 仍要闢戰線
劉兆佳：倘攬炒派取35+ 中央必出手
劉兆佳：倘攬炒派取35+ 中央必出手
區會主席：自民主派主導 遭政府漠視
區會主席：自民主派主導 遭政府漠視
仍信中間派力量最大 湯家驊：韜光養晦
仍信中間派力量最大 湯家驊：韜光養晦
獲美國大學取錄 DSE生認藏汽油彈
獲美國大學取錄 DSE生認藏汽油彈
警不公開催淚彈成分遭投訴 申訴署裁不成立
警不公開催淚彈成分遭投訴 申訴署裁不成立
維園悼六四 多9人涉煽惑集結
維園悼六四 多9人涉煽惑集結
大律師會提11要求 倡設日落條款 陳文敏形容「無奈面對現實」冀建設性收窄權力
大律師會提11要求 倡設日落條款 陳文敏形容「無奈面對現實」冀建設性收窄權力
美共和黨報告促制裁汪洋、韓正、夏寶龍、駱惠寧
美共和黨報告促制裁汪洋、韓正、夏寶龍、駱惠寧
美財長：研限美資金經香港流動
美財長：研限美資金經香港流動
雙罷公投延下周六 負責組織聲明：不退縮
雙罷公投延下周六 負責組織聲明：不退縮
英報告批國安法 港府：危言聳聽
英報告批國安法 港府：危言聳聽
民主黨函林鄭 促赴立會國安法質詢
民主黨函林鄭 促赴立會國安法質詢
誤駛．閃屏．關機 東鐵新系統3故障 機電署：確認安全始准用 議員：未汲荃灣線撞車教訓
誤駛．閃屏．關機 東鐵新系統3故障 機電署：確認安全始准用 議員：未汲荃灣線撞車教訓
今年首掛1號波 今或改發3號
今年首掛1號波 今或改發3號
染疫女工同住姑奶陰轉陽確診
染疫女工同住姑奶陰轉陽確診
黎智英申離境被拒
黎智英申離境被拒
眾志3人擾立會罰款 官勸留有用之軀貢獻
眾志3人擾立會罰款 官勸留有用之軀貢獻
關注舅父何鴻燊遺產 何東舜銘呈知會備忘
關注舅父何鴻燊遺產 何東舜銘呈知會備忘
對一國兩制沒信心 67%人指港府責任大
對一國兩制沒信心 67%人指港府責任大
垃圾徵費委會 逾半議員同意終止審議
垃圾徵費委會 逾半議員同意終止審議
大埔一日兩斬人 同交反黑查
大埔一日兩斬人 同交反黑查
智障漢肛塞8塊布 專家證人料被人強塞
智障漢肛塞8塊布 專家證人料被人強塞
吸毒婦肢解12歲女兒 判無限期醫院令
吸毒婦肢解12歲女兒 判無限期醫院令
女兒餓成植物人 父母申上訴 庭上揭女童病危
女兒餓成植物人 父母申上訴 庭上揭女童病危
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】容海恩同老爺政治上割席
【Emily】容海恩同老爺政治上割席
【Emily】建制派包攬行管會成員 民主派內會呼「毋忘612」被逐
【Emily】建制派包攬行管會成員 民主派內會呼「毋忘612」被逐
【Emily】初選協議風波 戴耀廷道歉
【Emily】初選協議風波 戴耀廷道歉
【Emily】唔入希望聯盟 田二少：兄弟爬山
【Emily】唔入希望聯盟 田二少：兄弟爬山