巴士加減班次門檻倡改 明年中實施

最繁忙半小時載客九成可加班次

根據運輸署現時指引，巴士在最繁忙半小時載客率達100%，以及在最繁忙一小時載客率達85%，才需增加班次。有關標準相當於最繁忙半小時每平方米站6人，即巴士內有47名乘客站立；最繁忙一小時有27人站立。運輸署建議修訂指引，要求巴士最繁忙半小時載客率達90%，以及最繁忙一小時達75%，可增加班次，相當於最繁忙半小時每平方米站4人、即34人站立，最繁忙一小時有13人站立。

至於減班門檻，原本最繁忙半小時載客率低過85%就可減班，現時要低過75%才可。

料需增購50巴士 增120車長

當局於文件稱，每平方米站4人只適用於加減班指引，不會影響法定巴士載客量，因現時每平方米站6人的法定載客量，與其他地區要求相若，亦給予巴士公司彈性。當局預計，若修訂指引，巴士公司要額外購買50輛巴士及增聘約120名車長，預計最快2021年中開始實施。

曾提出私人條例草案建議將巴士乘客由每平方米站6人改為4人的公民黨立法會議員譚文豪認為，港鐵近年也改為每平方米站4人，巴士地面不平，其標準沒理由較港鐵更擠迫，改為每平方米站4人才合理。

實政圓桌田北辰稱，修訂標準後乘客可舒服點，但認為應將標準定為最繁忙半小時有13人站立、即載客率75%就要加班次，否則巴士或難以和港鐵競爭。