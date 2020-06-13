港聞

港聞二

今年首掛1號波 今或改發3號

【明報專訊】熱帶風暴「鸚鵡」昨晚集結在本港東南偏南約650公里，天文台晚上8時20分發出今年1號戒備信號，是今年首個熱帶氣旋警告，稱視乎風力考慮今日日間改發3號強風信號。天文台稱，鸚鵡逐漸增強及靠近本港，影響未來數天天氣，今日有幾陣驟雨及狂風雷暴，明日風勢頗大，並有狂風驟雨。

料明午西南面掠過 下周中天色好轉

天文台表示，昨晚11時，鸚鵡集結在香港東南偏南約650公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，風力會有所增強。根據天文台公布的熱帶氣旋路徑圖，鸚鵡今日增強至強烈熱帶風暴，並會進入本港400公里範圍內，其中心附近最高持續風速可達每小時90公里，於明日下午在香港西南面掠過。

天文台昨錄得今年最高氣溫35℃，並發出酷熱天氣警告。天文台預測，今日天氣繼續酷熱，介乎27至33℃，部分時間有陽光，有幾陣驟雨及狂風雷暴，稍後風勢增強，吹3級東風，後轉5至6級清勁至強風，海有湧浪。明日則風勢頗大及有狂風驟雨，吹6至7級東至東南風，初時離岸及高地間中吹8級烈風。海有大浪至湧浪；下周一及周二仍有驟雨，下周中期天色好轉。

天文台3月曾預測，今年會有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，並於今年6月或之後踏入風季。

地下天文台長方志剛說，從機場天氣預報顯示今晚會轉吹強風，今日改發3號強風信號機率相當高，至於明日需否改發8號烈風或暴風信號，則視今午情况而定。

澳門氣象局昨晚7時發出1號風球，預料鸚鵡今午起影響珠江口，下午至晚間發3號風球可能性高，預測明日澳門將有狂風驟雨。

相關字詞﹕打風 天文台 熱帶氣旋 鸚鵡

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