誤駛．閃屏．關機 東鐵新系統3故障 機電署：確認安全始准用 議員：未汲荃灣線撞車教訓

機電署回覆本報稱，東鐵線新信號系統5月23及25日凌晨非行車時段進行壓力測試，模擬25列12卡列車和5列9卡列車按繁忙時間表運作，其中5月23日分別發生列車車長不按燈號及指示錯誤行駛，以及車務控制中心列車監察系統屏幕有數分鐘出現閃動，其間未能顯示行車狀况。

港鐵承辦商正查 下周立會交代

至於5月25日，機電署稱當晚模擬聯鎖電腦系統故障，以測試其冗餘系統能否正常運作，整個聯鎖系統按其設計出現關機情况。機電署稱3宗事件發生時，列車自動保護系統運作正常，列車之間有充足安全距離，已要求港鐵詳細調查，並要求港鐵暫停新系統實地行車測試，稱港鐵及新系統承辦商正調查，本月19日在立法會鐵路事宜小組會議交代。署方強調接納報告並確認新系統安全後才准港鐵使用。

譚文豪質疑電腦模擬測試未發現

另外，機電署稱5月25日測試前，港鐵人員察覺分支到落馬洲支線的道岔因有電線損壞而故障，但該道岔未用於壓力測試，與3宗事件無關。

鐵路事宜小組委員、公民黨譚文豪指出，東鐵線新信號系統進入實地行車測試卻接連出現問題，質疑有關漏洞為何之前電腦模擬測試未發現。他批評港鐵沒汲取去年荃灣線測試新信號系統撞車的教訓，要求港鐵及承辦商交代。另一委員、民主黨林卓廷斥港鐵屢次隱瞞測試問題，重蹈去年荃灣線測試嚴重事故覆轍，對東鐵線新系統「完全沒有信心」。港鐵資料顯示，東鐵線新信號系統承辦商為西門子，而荃灣線新信號系統由阿爾斯通（Alstom）及泰雷茲（Thales）兩間公司合組供應。

沙中線撥款通過 陳帆：留下完成工程

另外，立法會財委會昨以30票贊成，21票反對通過沙中線100億元追加撥款申請。運房局長陳帆被議員追問會否就沙中線工程醜聞問責下台，他反問「不論事無大小，範圍多大多小……總之有問題就要下台，這是否政治問責態度？」他稱決定留下，希望任期結束前能完成工程。對於有議員要求政府承諾就工程撥款「封頂」，陳帆重申現有撥款足以應付，未有承諾。