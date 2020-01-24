港聞

港聞二

誤駛．閃屏．關機 東鐵新系統3故障 機電署：確認安全始准用 議員：未汲荃灣線撞車教訓

【明報專訊】為配合港鐵沙中線紅磡至金鐘段2022年首季通車，東鐵線原預計今年中更換新信號系統，逐步將12卡列車更換成9卡列車，但上月底被揭最後階段測試出現問題。機電工程署昨證實，東鐵線上月23及25日測試發生3宗事故，包括車長不按指示錯誤行駛、監察系統屏幕閃動數分鐘未能顯示行車狀况及聯鎖電腦系統關機。有立法會議員質疑為何之前電腦模擬測試未發現相關漏洞。

機電署回覆本報稱，東鐵線新信號系統5月23及25日凌晨非行車時段進行壓力測試，模擬25列12卡列車和5列9卡列車按繁忙時間表運作，其中5月23日分別發生列車車長不按燈號及指示錯誤行駛，以及車務控制中心列車監察系統屏幕有數分鐘出現閃動，其間未能顯示行車狀况。

港鐵承辦商正查 下周立會交代

至於5月25日，機電署稱當晚模擬聯鎖電腦系統故障，以測試其冗餘系統能否正常運作，整個聯鎖系統按其設計出現關機情况。機電署稱3宗事件發生時，列車自動保護系統運作正常，列車之間有充足安全距離，已要求港鐵詳細調查，並要求港鐵暫停新系統實地行車測試，稱港鐵及新系統承辦商正調查，本月19日在立法會鐵路事宜小組會議交代。署方強調接納報告並確認新系統安全後才准港鐵使用。

譚文豪質疑電腦模擬測試未發現

另外，機電署稱5月25日測試前，港鐵人員察覺分支到落馬洲支線的道岔因有電線損壞而故障，但該道岔未用於壓力測試，與3宗事件無關。

鐵路事宜小組委員、公民黨譚文豪指出，東鐵線新信號系統進入實地行車測試卻接連出現問題，質疑有關漏洞為何之前電腦模擬測試未發現。他批評港鐵沒汲取去年荃灣線測試新信號系統撞車的教訓，要求港鐵及承辦商交代。另一委員、民主黨林卓廷斥港鐵屢次隱瞞測試問題，重蹈去年荃灣線測試嚴重事故覆轍，對東鐵線新系統「完全沒有信心」。港鐵資料顯示，東鐵線新信號系統承辦商為西門子，而荃灣線新信號系統由阿爾斯通（Alstom）及泰雷茲（Thales）兩間公司合組供應。

沙中線撥款通過 陳帆：留下完成工程

另外，立法會財委會昨以30票贊成，21票反對通過沙中線100億元追加撥款申請。運房局長陳帆被議員追問會否就沙中線工程醜聞問責下台，他反問「不論事無大小，範圍多大多小……總之有問題就要下台，這是否政治問責態度？」他稱決定留下，希望任期結束前能完成工程。對於有議員要求政府承諾就工程撥款「封頂」，陳帆重申現有撥款足以應付，未有承諾。

相關字詞﹕機電署 新信號系統事故 東鐵線 沙中線

上 / 下一篇新聞

警指引：辱國歌意圖 網絡言論可佐證 球賽噓國歌料不即時拘捕 指揮官：會錄影蒐證
警指引：辱國歌意圖 網絡言論可佐證 球賽噓國歌料不即時拘捕 指揮官：會錄影蒐證
區諾軒大聲公案 律政司促改判監遭駁回
區諾軒大聲公案 律政司促改判監遭駁回
控西環暴動 少女自辯：陪朋友
控西環暴動 少女自辯：陪朋友
岳衣男案 警：制服後口鼻噴椒兩次
岳衣男案 警：制服後口鼻噴椒兩次
官質疑心智 教師襲警罪成還押小欖 指對警眼神「充滿仇恨」 被告說法一概不信
官質疑心智 教師襲警罪成還押小欖 指對警眼神「充滿仇恨」 被告說法一概不信
6．12一周年多區聚集唱《榮光》 警拘35人
6．12一周年多區聚集唱《榮光》 警拘35人
民建聯前社區幹事揮刀傷人被捕
民建聯前社區幹事揮刀傷人被捕
理大被捕堅持集會 14歲女籲勿放棄抗爭
理大被捕堅持集會 14歲女籲勿放棄抗爭
離島人攜子金鐘「和你Lunch」：此時更應發聲
離島人攜子金鐘「和你Lunch」：此時更應發聲
區會變天 冀立選再下一城 擬參選素人：35+機會微 仍要闢戰線
區會變天 冀立選再下一城 擬參選素人：35+機會微 仍要闢戰線
劉兆佳：倘攬炒派取35+ 中央必出手
劉兆佳：倘攬炒派取35+ 中央必出手
區會主席：自民主派主導 遭政府漠視
區會主席：自民主派主導 遭政府漠視
仍信中間派力量最大 湯家驊：韜光養晦
仍信中間派力量最大 湯家驊：韜光養晦
獲美國大學取錄 DSE生認藏汽油彈
獲美國大學取錄 DSE生認藏汽油彈
警不公開催淚彈成分遭投訴 申訴署裁不成立
警不公開催淚彈成分遭投訴 申訴署裁不成立
維園悼六四 多9人涉煽惑集結
維園悼六四 多9人涉煽惑集結
大律師會提11要求 倡設日落條款 陳文敏形容「無奈面對現實」冀建設性收窄權力
大律師會提11要求 倡設日落條款 陳文敏形容「無奈面對現實」冀建設性收窄權力
美共和黨報告促制裁汪洋、韓正、夏寶龍、駱惠寧
美共和黨報告促制裁汪洋、韓正、夏寶龍、駱惠寧
美財長：研限美資金經香港流動
美財長：研限美資金經香港流動
雙罷公投延下周六 負責組織聲明：不退縮
雙罷公投延下周六 負責組織聲明：不退縮
英報告批國安法 港府：危言聳聽
英報告批國安法 港府：危言聳聽
民主黨函林鄭 促赴立會國安法質詢
民主黨函林鄭 促赴立會國安法質詢
今年首掛1號波 今或改發3號
今年首掛1號波 今或改發3號
巴士加減班次門檻倡改 明年中實施
巴士加減班次門檻倡改 明年中實施
染疫女工同住姑奶陰轉陽確診
染疫女工同住姑奶陰轉陽確診
黎智英申離境被拒
黎智英申離境被拒
眾志3人擾立會罰款 官勸留有用之軀貢獻
眾志3人擾立會罰款 官勸留有用之軀貢獻
關注舅父何鴻燊遺產 何東舜銘呈知會備忘
關注舅父何鴻燊遺產 何東舜銘呈知會備忘
對一國兩制沒信心 67%人指港府責任大
對一國兩制沒信心 67%人指港府責任大
垃圾徵費委會 逾半議員同意終止審議
垃圾徵費委會 逾半議員同意終止審議
大埔一日兩斬人 同交反黑查
大埔一日兩斬人 同交反黑查
智障漢肛塞8塊布 專家證人料被人強塞
智障漢肛塞8塊布 專家證人料被人強塞
吸毒婦肢解12歲女兒 判無限期醫院令
吸毒婦肢解12歲女兒 判無限期醫院令
女兒餓成植物人 父母申上訴 庭上揭女童病危
女兒餓成植物人 父母申上訴 庭上揭女童病危
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】容海恩同老爺政治上割席
【Emily】容海恩同老爺政治上割席
【Emily】建制派包攬行管會成員 民主派內會呼「毋忘612」被逐
【Emily】建制派包攬行管會成員 民主派內會呼「毋忘612」被逐
【Emily】初選協議風波 戴耀廷道歉
【Emily】初選協議風波 戴耀廷道歉
【Emily】唔入希望聯盟 田二少：兄弟爬山
【Emily】唔入希望聯盟 田二少：兄弟爬山