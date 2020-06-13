英報告批國安法 港府：危言聳聽

英國外相藍韜文在報告提到，十分關注中國就「港區國安法」立法，指立法破壞香港一國兩制、高度自治，他稱該法例引起政治檢控的可能，中國仍有時間重新考慮是否立法。港府昨回應表示，堅決反對報告內關於國家安全立法和香港高度自治情况的不實及偏頗評論。對於報告指「港區國安法」與《基本法》23條不符，港府稱後者不影響中央在國家層面為維護國家安全立法的權力，而國家安全不在香港的自治範圍內。港府重申，外國政府、議會及政客不應以任何形式干預香港內部事務。

中國外交部駐港公署昨發文回應稱，英方的報告嚴重踐踏不干涉別國內政的國際法，稱報告誣衊國安立法破壞一國兩制等評論，「完全是顛倒黑白」。發言人指摘英方極力干擾、阻撓立法，強調中國政府反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，「奉勸」英方停止阻撓中方就國家安全立法。

外交部批干預：立法決心更堅定

北京外交部發言人華春瑩昨表示，中國強烈不滿英國政府定期發表香港問題半年報告，干涉香港事務，強調香港是中國的香港，英方應尊重中國主權安全和統一，稱外部勢力愈干涉香港事務，中方推進香港國安立法的決心愈堅定不移。

（港區國安法）