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雙罷公投延下周六 負責組織聲明：不退縮

【明報專訊】「二百萬三罷聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」原定明日舉行聯合罷工罷課公投，因周日有熱帶氣旋逼近，決定延至下周六（20日）。政府昨發稿強烈譴責有公務員工會擬採取「政治性罷工的激烈手段」，損害社會利益和公務員隊伍聲譽，明言嚴肅追究違反《公務員守則》者；新公務員工會稱，對政府錯解工會立場及抹煞工會為同事提供表達意見機會付出的努力，感到十分惋惜。

繼周日政府強烈譴責有組織發動「罷工罷課公投」，政府發言人昨中午再發稿，強烈譴責有公務員工會擬採取政治性罷工的激烈手段，損害香港社會利益和公務員隊伍聲譽，公然鼓動公務員參與「罷工公投」，以政治性罷工的激烈手段反對國家安全立法，罔顧罷工會影響政府運作和社會穩定，衝擊香港經濟，損害市民利益，令人深感憤慨，對於公然違反《公務員守則》的公務員，定必嚴肅追究。

聯合陣線及籌備平台昨午2時許宣布，因明天有熱帶氣旋逼近且有狂風暴雨，決定延期公投至6月20日，但絕不取消，今日照常有聯合招募。政府發言人昨午3時許發稿，呼籲社福業界確保服務及服務使用者利益不因罷工受影響。

政府斥政治性罷工 追究違守則公務員

新公務員工會：法例保障參與工會權利

新公務員工會昨午約5時於facebook專頁發文，稱無提出任何對國家安全立法「反對」的字眼，今次投票是詢問會員會否擔心自由及權利受影響，就政府錯誤理解工會立場及抹煞工會為同事提供表達意見的機會所付出的努力，感到十分惋惜，希望政府與工會直接聯絡，避免不必要誤會。工會稱，今次投票亦關勞工權益及權利，包括公務員凍薪及宣誓等，絕非政府所指政治活動。根據法例，僱主不得阻止僱員行使參與職工會的權利，籲政府作為全港最大僱主，應尊重並保障僱員，勿知法犯法。

聯合陣線及籌備平台6時許亦發聯合聲明稱，港澳辦及中聯辦發言人將罷工罷課公投抹黑為「有『黑手』把學生當作阻止國安立法的『工具』」，明顯再次肆意扼殺港人言論自由，政府及親中媒體多番抹黑及打壓公投，重申不會退縮，不因政府打壓而讓步。聲明稱以投票表達意見是市民基本權利，組織以及參與工會活動及罷工權利亦受基本法第27條保障。

（港區國安法）

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