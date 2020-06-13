港聞

港聞二

美財長：研限美資金經香港流動

【明報專訊】路透社報道，美國財政部長梅努欽接受訪問時承認，正考慮可限制美國資金經由香港流動的措施。他表示，是為實行總統特朗普宣布取消香港特殊待遇，也保護美國投資者不因中國企業未遵守美國會計準則而受影響。梅努欽又稱，正考慮相關措施，但不希望預先判斷報告內容，不過會提出各種建議。

稱回應國安法 保護美投資者

梅努欽正領導一跨部門資本市場工作小組（Working Group on Capital Markets），以回應中國實施港區國安法。小組隸屬美國總統，由美國金融監管機構組成及財政部領導。

梅努欽又透露，特朗普上周要求小組60日內提出行動建議，以保護美國投資者免於中國企業不遵守美國會計準則和披露規則影響。梅努欽表示，小組將研究與中國企業有關的會計問題，並發布一份全面報告，在保護美國資本市場和因應當前局勢之間取得平衡。

料華守協議 購1.56萬億美國貨

今年1月簽訂的首階段中美貿易協議，在當前中美關係更緊張之時能否順利執行，梅努欽預期，中國將履行貿易協議義務，即兩年內額外購買2000億美元（約1.56萬億港元）的美國商品和服務，並提升對美國知識產權的保障，他稱，到目前為止相信中國正履行義務，美國仍會密切關注。

（港區國安法）

相關字詞﹕中美貿易協議 港區國安法 梅努欽

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