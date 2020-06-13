港聞

港聞二

美共和黨報告促制裁汪洋、韓正、夏寶龍、駱惠寧

【明報專訊】由共和黨國會議員組成的美國共和黨研究委員會周三（10日）發表國家安全戰略報告，形容中共「中國夢」旨在以中國領導體系取代美國為首的國際體系，應予以反擊。報告提出應就踐踏香港、新疆和西藏人權的中國共產黨高層官員實施制裁，對象包括中共政治局常委汪洋和韓正，以及港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧等。

指港處「自由專制之戰分水嶺」

題為《強化美國及應對全球威脅》的報告共120頁，首部分談及美國的「頭號威脅」——中國，指中國擴張運用經濟、政治與軍事力量，迫使其他國家妥協，損害美國重要利益。報告批評，習近平領導的威權政府威脅中國國內自由與人權，又提到中國去年企圖實施引渡法案，完全破壞香港法治與公民自由；今年5月則表明要在香港實施國安法，削弱香港自主與民主，違反國際協議，形容香港危機是「自由與專制主義之戰的分水嶺」。

倡制裁侵疆藏港人權官員及部門

報告建議依據《全球馬格尼茨基人權法案》採用「史上最嚴厲的制裁措施」，制裁侵犯新疆、西藏、香港人權的中國官員，包括負責統戰工作的全國政協主席汪洋，以及負責港澳事務的中共政治局常委韓正。報告亦建議制裁中共統戰部所有官員，以及其他涉港事務官員，如港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧等。

被指策劃新疆「再教育營」的新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、涉打壓佛教徒並呼籲西藏人對抗達賴喇嘛及其信眾的西藏自治區黨委書記吳英傑等人亦在建議制裁名單內。

馬格尼茨基人權法案授權美國總統制裁涉及嚴重侵犯人權和重大腐敗的個人和實體，包括禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易等。

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕中美關係 制裁中國 趙克志 吳英傑 陳全國 駱惠寧 夏寶龍 韓正 汪洋 港區國安法

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