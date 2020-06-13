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大律師會提11要求 倡設日落條款 陳文敏形容「無奈面對現實」冀建設性收窄權力

【明報專訊】全國人大常委正草擬「港區國安法」，大律師公會昨發表聲明提出11項要求（見表），包括人大應自我約束釋法權、港區國安法應在特區自行就國家安全立法後終止等。港大法律學院公法講座教授陳文敏表示，國內釋法權很大，如同修例；國安法涉及個人自由，除非終院提請，否則人大應約束釋法權。公會又稱若中央在港設機構處理國安法，要守香港法律，不應獲刑事豁免權。

指衝擊本港憲制疑慮未釋

促列明罪行元素、禁止行為 不應追溯

大律師公會上月底曾表示，港區國安法涉及《基本法》23條涵蓋範圍，理應由特區自行立法，昨日聲明則稱，人大常委制訂港區國安法，對本港憲制體系造成衝擊的疑慮至今仍未釋除，故立法必須充分反映頒布此法的憲制背景及特殊情况，包括應清楚列明罪行元素、列明哪些行為將被禁止、有關犯罪意圖等，亦不應具追溯力。

籲有陪審團下受審 人大應自我約束釋法

聲明稱，為全面保障一國兩制憲制秩序，條例應包括被告人有權在原訟庭及有陪審團下受審、有權得到公正公開聆訊、獲免費法律援助等應獲保障，又稱全國人大常委雖擁有《憲法》、《立法法》的解釋權，但應自我約束，除非終院主動提請，否則不應釋法；並提出港區國安法旨在填補香港法律真空，應在特區自行就國家安全立法後終止。

聲明又稱，國安機構明顯為中央政府所屬部門，若在港設國安機構須根據及遵從基本法22條進行，機關及人員須遵守香港法律，不應得到民事、刑事豁免權。

陳文敏稱，國內釋法權很大，可以補充立法、如同修改，他稱即使條例本身涵蓋範圍闊，香港法院解釋刑法時對含糊之處會詮釋得較窄，人大或因而不認同；憂慮此情况下或易導致釋法，加上港區國安法涉及個人自由，強調除非終審法院提請，否則應限制人大釋法；否則憂慮似2016年的「宣誓案」、人大在案件審訊時釋法，令釋法變相有追溯力，認為處理刑事案更應小心。

對於大律師公會稱應在原訟庭、有陪審團下審理案件，陳文敏稱陪審團參與代表了「社會的良心」，他相信建議與法官政見無關，但若法例本身嚴苛，有時法官「無得揀」定要跟隨法例，「法官唯一選擇是判你有罪，但陪審團有空間」。陳文敏稱，23條列明罪行應由特區自行立法，由大律師公會聲明可見，即使仍然有憂慮，但看到事在必行，故冀建設性收窄其權力，「是無奈的面對現實」。

（港區國安法）

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