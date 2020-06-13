警不公開催淚彈成分遭投訴 申訴署裁不成立

促警向投訴人說明拒公開理據

本報獲悉有市民去年11月要求警方提供催淚彈及水炮車顏色水的成分和牌子，其後向申訴專員公署投訴，稱有市民出現在警方發射催淚彈的地方或其後前往有關地點後，出現支氣管炎、咳嗽和腹瀉等，但醫生不知有關成分，不能對症下藥。投訴人認為，要求披露的資料涉公眾利益遠大於對部門影響，質疑警方拒透露是違反《公開資料守則》。

據調查報告，警方解釋，須確保所用武力可發揮到預期效能和效果，若透露催淚彈和顏色水成分，「可能令有意圖擾亂公眾安全及秩序的人士作出針對性行為」，而透露牌子則會損害警方行動能力和戰術部署。

公署認同警方理據，稱「如有確切證據顯示警方使用的催淚彈/催淚煙及顏色水會對人造成嚴重及長遠的影響，而有關影響必須在知悉其成分才能給予適當診治，便需要衡量所涉及的公眾利益是否大於對警方維持安寧、公眾安全及秩序等工作所造成的傷害或損害」。不過，署方現「看不到有實質證據顯示有上述的情况」。

申訴專員公署昨回覆本報稱，不就投訴個案作任何引伸評論或補充。警方昨回應，就裝備及彈藥使用有嚴謹指引，亦參考製造商提供的安全確認，確保所有裝備及彈藥安全及操作正常。至於有關裝備及彈藥的詳細資料，因涉部署不宜公開。

許樹昌：主要問題在施放方式

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，在戶外放催淚彈理論上對人體的影響是短暫，不應有長遠影響。他認為主要問題不在成分而是施放方式，例如若在室內發射，空氣不流通下氣體難消散，可致哮喘病者發病，嚴重可致生命危險；如近距離發射催淚彈打中人體可致骨折，打中頭部也可致命。

（反修例風暴）