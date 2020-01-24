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獲美國大學取錄 DSE生認藏汽油彈

【明報專訊】獲美國大學取錄的應屆文憑試考生，去年11月在屯門寓所附近涉攜有3個汽油彈及其他易燃物，昨在區域法院承認一項「管有物品意圖摧毁或毁壞財產」罪。法官稱案情非常嚴重，但念被告認罪，先索閱其教導所、勞教中心及心理學家報告，還押至6月29日判刑。

被告陳國靖（17歲）就讀中六，剛考完文憑試，獲美國一所大學取錄工程學位。辯方求情指出，被告是一名正面積極的年輕人，有堅定志向，經常參與義工服務，犯案只因衝動，現已明白暴力不能解決問題，對事件感懊悔；其家人亦稱被告被捕後變得理智。

官稱被告有預謀 案情非常嚴重

法官胡雅文表示，案件非常嚴重，從被告黑衣黑褲及蒙面等裝束，以及帶備額外易燃物可供裝作更多汽油彈等，均顯示早有預謀，犯案非一時衝動，但先索閱報告再判刑。

案情指出，警方去年11月10日在屯門巡邏，在兆麟苑附近發現手持對講機的被告及一群黑衣人，遂上前追截，制服被告後搜出汽油彈及一批易燃物，包括3個汽油彈、兩個扳手、3瓶環己烷及甲基環己烷、一個載有白電油的容器、一包內含次氯酸鈣的白色粉狀顆粒、14塊白布、一個漏斗、4個打火機及一把剪刀。

10人控去年6‧9非法集結

另外，去年6月9日民陣反修例遊行完結後，翌日凌晨大批示威者聚集在立法會示威區外發生衝突；事隔一年後，10名介乎19至41歲男子被控一項參與非法集結，包括兩名全職運動員鄺淯銘（22歲）和卓嘉豪（24歲），昨在東區裁判法院提堂，暫毋須答辯，獲准保釋至6月29日再訊，待與另一已提堂相關案件合併。

【案件編號：DCCC 248、ESCC1154/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕管有物品意圖摧毀或毀壞財產 屯門 汽油彈 反修例運動

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