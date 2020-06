仍信中間派力量最大 湯家驊：韜光養晦

自去年2月至5月,湯家驊不斷解釋逃犯條例,最後一次辯論在外國記者會,與立法會議員郭榮鏗舌戰,「我覺得我贏了」,但事後朋友告訴他︰「Ronny, you won all the points but you lost the debate.(你贏了所有論點,但輸掉了辯論)」湯說︰「那一刻知道救不了(修例),但估不到事件的magnitude(震級)那麼大。」

去年6月9日「百萬人大遊行」,不少傳媒致電湯,「那麼大的事,我說要等數天才回應」。晚上11時07分,政府發稿「《條例草案》將於六月十二日在立法會恢復二讀辯論。」「畀政府打了兩巴……」湯說,沒人想過政府如此回應︰「發稿的人是公務員,『行禮如儀』地出稿,完全沒想過(公眾)反應。」留守立法會的青年衝擊,掀首場警民衝突,輿論放大警暴,反修例陣營文宣攻勢凌厲,「肯定是有心人,他們的技術遠超過特區政府所能應付」。湯說︰「特區政府如何應付?公務員放工就放工了。」

此後數天,政府、行會商討對策,「事件背景複雜性遠超外界想像,背後有不同、所有的政治力量都在影響特區每一步」。來自北京力量?「所有政治力量。」湯說。

湯家驊2017年獲委任為行會成員,不能公開反對港府,外間把他歸類為「建制派」,反修例風暴下,民主思路聯席召集人麥嘉晉、黃梓謙、宋恩榮先後退出。湯至今相信,所走的中間路線仍合乎大多數市民的意願︰「香港社會大部分都是中間派,但他們沒有尖銳聲音被聽見,我們希望有一國兩制,不希望北京管,又不是獨立,中間派只可以韜光養晦,極力低調,保持理念,希望發揚光大。」

