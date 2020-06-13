仍信中間派力量最大 湯家驊：韜光養晦

自去年2月至5月，湯家驊不斷解釋逃犯條例，最後一次辯論在外國記者會，與立法會議員郭榮鏗舌戰，「我覺得我贏了」，但事後朋友告訴他︰「Ronny, you won all the points but you lost the debate.（你贏了所有論點，但輸掉了辯論）」湯說︰「那一刻知道救不了（修例），但估不到事件的magnitude（震級）那麼大。」

6‧9遊行後照二讀 「畀政府打了兩巴」

去年6月9日「百萬人大遊行」，不少傳媒致電湯，「那麼大的事，我說要等數天才回應」。晚上11時07分，政府發稿「《條例草案》將於六月十二日在立法會恢復二讀辯論。」「畀政府打了兩巴……」湯說，沒人想過政府如此回應︰「發稿的人是公務員，『行禮如儀』地出稿，完全沒想過（公眾）反應。」留守立法會的青年衝擊，掀首場警民衝突，輿論放大警暴，反修例陣營文宣攻勢凌厲，「肯定是有心人，他們的技術遠超過特區政府所能應付」。湯說︰「特區政府如何應付？公務員放工就放工了。」

指反修例陣營文宣遠勝政府

此後數天，政府、行會商討對策，「事件背景複雜性遠超外界想像，背後有不同、所有的政治力量都在影響特區每一步」。來自北京力量？「所有政治力量。」湯說。

湯家驊2017年獲委任為行會成員，不能公開反對港府，外間把他歸類為「建制派」，反修例風暴下，民主思路聯席召集人麥嘉晉、黃梓謙、宋恩榮先後退出。湯至今相信，所走的中間路線仍合乎大多數市民的意願︰「香港社會大部分都是中間派，但他們沒有尖銳聲音被聽見，我們希望有一國兩制，不希望北京管，又不是獨立，中間派只可以韜光養晦，極力低調，保持理念，希望發揚光大。」

（反修例風暴一周年）