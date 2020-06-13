區會主席：自民主派主導 遭政府漠視

荃灣區議會主席陳琬琛任區議員30多年，他認為自從民主派主導議會後，政府有「不想區議員做到事」的心態。他說，今屆政府引用《區議會條例》61條，非區議會職能的事情就不獲批准討論，即使主席運用權力繼續討論政治議題，政府方面亦拉隊離場，斥政府漠視區議會。

區議員於議會上亦提出一些惹爭議議案，例如要求警員或特首到武漢抗疫等（見表）與地區事務無關的議案。陳琬琛認為，年輕區議員提出議案時也預計會被批評，但可看到議員及其支持者都不滿意政府或警察，希望透過議會發聲。就部分區議員欲提出的議程，陳琬琛都會提出意見，他說曾有議員提出「基本法23條在任何時間都不應立法」議案，他亦以憲制上基本法寫了有立法要求，建議修改議案字眼。

本土派議員：起碼講話與民意接近

新上任的本土派屯門區議員張可森稱，建制派過去在議會亦會提出政治議題，而他早於競選期間公開表明立場，明言會在議會追究警暴等議題，「起碼我們講的話同我的民意是貼近的」。他說新任區議員可發揮功能，如在示威現場組成人鏈減慢警方推進，亦能協助社會運動中被捕的人，跟進在囚情况。

民建聯觀塘區議會議員顏汶羽則說，新任區議員對議會條例或職能陌生，出現一些過去不在會上討論的議題，例如討論一名屋邨經理態度不好等事項。顏又說，油尖旺區議會因政治原因不批出「天眼」維修款項，部分如龍舟節、體育會等康體活動撥款亦拒絕批出，這會影響地區事務，呼籲民主派議員理性、務實看問題，認清區議會的角色。

建制派：新任議員對條例職能陌生

民政事務總署表示，政府重視區議會意見，截至4月底，區議會提出逾500項提問及動議，相關部門盡力處理。

（反修例風暴一周年）